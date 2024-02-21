Serkan Çağrı hastaneden paylaştı: Rota virüsü perişan ediyor

Müzisyen Serkan Çağrı rota virüsü nedeniyle hastanelik oldu. Ünlü isim, hasta yatağından yaptığı paylaşımla hem sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi hem de herkesi uyardı.

"BENİ BU KADAR PERİŞAN ETTİYSE YAVRULARIMIZI DÜŞÜNEMİYORUM"

Çağrı, hastane odasında çekilen fotoğrafına "Dikkat dikkat! Rota virüsü perişan ediyor. Özellikle çocuklarınızı koruyun. İlk önce bizim çocuklarda başlayan bu virüs sıra sıra hepimize bulaştı. Beni bu kadar perişan ettiyse yavrularımızı düşünemiyorum" notunu düştü.

ROTA VİRÜSÜ NEDİR?