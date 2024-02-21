Rota virüsü nedir, nasıl bulaşır? Rota virüsü belirtileri
Aşırı kusma, ishal ve halsizlikle ortaya çıkan ve sıvı kaybetmeye bağlı olarak ölümlere kadar önemli sonuçlara neden olabilen rota virüsü, özellikle çocuklar arasında yaygınlaşıyor. Peki, rota virüsü nedir, nasıl bulaşır? Rota virüsü belirtileri
Rotavirüs, Reoviridae ailesinde yer alan çift iplikçikli RNA virüslerinin bir cinsidir. Rotavirüsler, bebekler ve küçük çocuklar arasında ishalli hastalıkların en yaygın nedenidir. Dünyadaki neredeyse her çocuk beş yaşına kadar en az bir kez rotavirüs ile enfekte olmaktadır.