Rota virüsü nedir, nasıl bulaşır? Rota virüsü belirtileri

Aşırı kusma, ishal ve halsizlikle ortaya çıkan ve sıvı kaybetmeye bağlı olarak ölümlere kadar önemli sonuçlara neden olabilen rota virüsü, özellikle çocuklar arasında yaygınlaşıyor. Peki, rota virüsü nedir, nasıl bulaşır? Rota virüsü belirtileri

Rota virüsü nedir, nasıl bulaşır? Rota virüsü belirtileri - 1

Rotavirüs, Reoviridae ailesinde yer alan çift iplikçikli RNA virüslerinin bir cinsidir. Rotavirüsler, bebekler ve küçük çocuklar arasında ishalli hastalıkların en yaygın nedenidir. Dünyadaki neredeyse her çocuk beş yaşına kadar en az bir kez rotavirüs ile enfekte olmaktadır.

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Rota virüsü nedir, nasıl bulaşır? Rota virüsü belirtileri - 2

ROTA VİRÜS NASIL BULAŞIR?

Rota virüsler ishalin ortaya çıkmasından önceki günlerde de dışkıda bol miktarda bulunur. Bulaşma; dışkı ile kontamine (bulaşık) su ve gıdalarla olur. Özellikle kreş, bakımevleri ve çocuk hastanelerinde salgınlar görülebilir. Aile içi yayılım sıktır.

Hastalık en çok 4-5 yaş arası kreş, bakımevinde kalan çocukları etkilemektedir.

Rota virüsü nedir, nasıl bulaşır? Rota virüsü belirtileri - 3

ROTA VİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Başlıca belirtileri genellikle 48 saatten az süren kuluçka dönemini izleyen ateş, kusma ile başlar. Sık, sulu, özellikle çok kötü kokulu kansız ishal belirtilere eklenir. İshal 5 - 7 gün sürebilir.

Rota virüsü nedir, nasıl bulaşır? Rota virüsü belirtileri - 4

Özellikle süt çocuklarında kusma, ishal nedeniyle dehidratasyon gelişebilir. Bağışıklık sistemi yetersiz olan hastalarda hastalık daha uzun ve ağır seyir gösterir.

Rota virüsü nedir, nasıl bulaşır? Rota virüsü belirtileri - 5

ROTA VİRÜSÜ KORUNMA YOLLARI

Genel hijyen önlemleri bulaşmayı azaltır. El yıkama, enfekte vakaların izolasyonu, hastanelerde hastane kaynaklı ishali önlemede yardımcıdır. Virüs yakınmaların ortaya çıkışından 10 - 12 gün sonrasına kadar dışkı ile atılmaktadır.

Rota virüse karşı aşı uygulanmaktadır. İdeal aşılama 2. ay ile 3. ayda başlamalıdır.

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