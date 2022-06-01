Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Rubato’nun solisti Özer Arkun'un davasında karar

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Özer Arkun ve müşteki B.Y. katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrar etti. Taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme davayı karara bağladı.



HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI



Mahkeme heyeti, sanık Özer Arkun’un "Kasten basit yaralama" suçundan 10 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet sanığın mahkemedeki davranışlarını dikkate alarak adli para cezasıyla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Heyet, "Hakaret" suçundan sanığın 5 bin 250 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve bu ceza için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.



MÜŞTEKİNİN BEYANLARI DIŞINDA SOMUT DELİL YOK



Mahkeme, müşteki B.Y.’nin beyanlarının haricinde dava dosyasında somut delillerin olmadığını gerekçe göstererek sanık Özer Arkun’un üzerine atılı "Nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Basit Cinsel saldırı", "Nitelikli yağma", "Tehdit" ve "Şantaj" suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verdi.

