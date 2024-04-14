Sezonu açtı: Hadise'den tatil pozları

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM AMA RAHAT GEZEMİYORUM"

Öte yandan Hadise, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de istediği gibi bir yere gidip rahatça gezemediğini açıklamıştı.

Ünlü isim, "Hadise olmasaydı İstanbul çok daha güzel bir yer olurdu benim için... Şikayetçi değilim ama istediğim yere gidemiyorum, rahat gezemiyorum. Yurt dışında daha rahat dolaşıyorum. Galeri gezmeyi, sanatla ilgili bilgi edinmeyi, tablo satın almayı seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.