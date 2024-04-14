Sezonu açtı: Hadise'den tatil pozları

Şarkıcı Hadise yaz sezonunu açtı. Ünlü ismin deniz kenarında verdiği pozlara binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Sezonu açtı: Hadise'den tatil pozları

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Açıkgöz, yaz sezonunu açtı.

Denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Hadise paylaşımına meslektaşı Cher'in 1996'da verdiği bir röportajdaki "Anne, zengin adam benim!" sözünü not düştü.

Sezonu açtı: Hadise'den tatil pozları - 1

Ünlü şarkıcının paylaşımına binlerce beğeni ve "Doğal güzel", "Kraliçe", "Fedon 'dan önce sezonu açmışsın" gibi yorumlar geldi.

Sezonu açtı: Hadise'den tatil pozları - 2

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM AMA RAHAT GEZEMİYORUM"

Öte yandan Hadise, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de istediği gibi bir yere gidip rahatça gezemediğini açıklamıştı.

Ünlü isim, "Hadise olmasaydı İstanbul çok daha güzel bir yer olurdu benim için... Şikayetçi değilim ama istediğim yere gidemiyorum, rahat gezemiyorum. Yurt dışında daha rahat dolaşıyorum. Galeri gezmeyi, sanatla ilgili bilgi edinmeyi, tablo satın almayı seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MAGAZİN HABERLERİ

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