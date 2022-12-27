Sinem Kobal kızı Lalin ile mutfağa girdi

Ünlüler dünyasının gözde çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016 senesinde Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti.

Geçtiğimiz yıl ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, kızlarına Lalin adını vermişti.



Kısa bir süre sonra ikinci kez anne-baba olacaklarını öğrenen ikili, 16 Mayıs tarihinde Leyla'ya kavuştu.



ANNE-KIZ MUTFAKTA

Özel hayatlarını gözlerden uzak tutan ve şimdilerde çocuklarıyla ilgilenen ünlü çiftten Kobal, uzun bir süre sonra büyük kızı Lalin ile yeni bir pozunu paylaştı.



Kızıyla mutfağa giren oyuncu, paylaşımına "Şefler iş başında" notunu düştü. Kobal, Lalin'in yüzünü göstermedi. Sinem Kobal'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.