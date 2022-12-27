Sinem Kobal kızı Lalin ile mutfağa girdi

Altı yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızlarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. Şimdilerde çocuklarıyla ilgilenen Kobal, son olarak kızı Lalin ile birlikte mutfağa girdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Sinem Kobal kızı Lalin ile mutfağa girdi

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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızları Lalin ile Boğaz keyfi

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızları Lalin ile Boğaz keyfi

Ünlüler dünyasının gözde çiftlerinden olan Sinem Kobal ile , 2016 senesinde Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti.

Geçtiğimiz yıl ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, kızlarına Lalin adını vermişti.

Kısa bir süre sonra ikinci kez anne-baba olacaklarını öğrenen ikili, 16 Mayıs tarihinde Leyla'ya kavuştu.

ANNE-KIZ MUTFAKTA

Özel hayatlarını gözlerden uzak tutan ve şimdilerde çocuklarıyla ilgilenen ünlü çiftten Kobal, uzun bir süre sonra büyük kızı Lalin ile yeni bir pozunu paylaştı.

Sinem Kobal kızı Lalin ile mutfağa girdi - 1

Kızıyla mutfağa giren oyuncu, paylaşımına "Şefler iş başında" notunu düştü. Kobal, Lalin'in yüzünü göstermedi. Sinem Kobal'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.

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