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Star TV'nin yeni dizisi 'Çöp Adam'dan ikinci tanıtım

Star TV'nin yeni dizisi 'Çöp Adam'ın ikinci tanıtımı yayınlandı. 23 Kasım Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan 'Çöp Adam' güçlü kadrosu ve gerçek hayattan uyarlanan senaryosuyla dikkat çekiyor.

Star TV'nin yeni dizisi 'Çöp Adam'dan ikinci tanıtım

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Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrolde olduğu Star'ın yeni dizisi Çöp Adam'dan fragman ve ilk fotoğraflar

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrolde olduğu Star'ın yeni dizisi Çöp Adam'dan ve ilk fotoğraflar

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek bir hikayesinden uyarlanarak Melek Gençoğlu ve Su Ersöz’ün kaleme aldığı 'Çöp Adam', Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’yu bir araya getiriyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın oturuyor.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan ve 23 Kasım Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan 'Çöp Adam'; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin  sırlarla dolu hikayesini konu alıyor. 

OYUNCU KADROSU

'Çöp Adam' dizisinin kadrosunda Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak  gibi başarılı oyuncular bulunuyor.

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