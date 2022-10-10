Star'ın günlük dizisi 'Toprak ile Fidan'ın afişi yayınlandı

Başrolde Hazal Adıyaman ve Osman Aydın’ın yer aldığı, yeni sezonda hafta içi her gün Star ekranlarında yayınlanacak olan 'Toprak ile Fidan' dizisinin afişi çıktı.

Star'ın günlük dizisi 'Toprak ile Fidan'ın afişi yayınlandı

STAR'DAN YENİ DİZİ

Star'ın günlük dizisi Toprak ile Fidan sete çıktı

Star'ın günlük dizisi Toprak ile Fidan sete çıktı

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Başrolde Hazal Adıyaman ve Osman Aydın’ın yer aldığı, yeni sezonda hafta içi her gün Star ekranlarında yayınlanacak olan 'Toprak ile Fidan' dizisinin afişi yayınlandı. 

Dizide, bir kazayla birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan Fidan ile Toprak’ın hikayesi anlatılıyor.

 Yapımını OGM Pictures ve Stellar Yapım’ın üstlendiği, Ahmet Köşeoğlu, Gökçen Eroğlu, İnan Güngören, Can Özdemir, Banu Özyürek ve Nur Kıymaç’ın senaryosunu yazdığı diziyi Eray Koçak ve Burcu Bayram Dursun yönetiyor.

Star'ın günlük dizisi 'Toprak ile Fidan'ın afişi yayınlandı - 1

Toprak ile Fidan yakında hafta içi her gün Star’da.

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