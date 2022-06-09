Star'ın yeni dizisi Duy Beni kadrosuna yeni isim: Ege Kökenli

Haberler 09.06.2022 - 10:53
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu ve Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı 'Duy Beni' dizisi ekibine sevilen başarılı oyuncu Ege Kökenli dahil oldu.
Ege Kökenli, bir süre sivil toplum kuruluşlarında gençlerin uyuşturucuyla mücadelesi için çalıştıktan sonra ilk resmi mesleki deneyimini yaşamak üzere Doğru koleji’nde öğretmenliğe başlayan ve okulda yaşanan zorbalığı fark ettiği noktada başlangıçta tecrübesizliğinden kaynaklı hatalar yapsa da Selim (Berk Hakman) öğretmenin gelmesiyle hayatı değişecek olan Bahar karakterini canlandıracak.
Yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif’in kaleme aldığı Duy Beni'nin kadrosunda Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Meltem Akçöl, Alper Atak, Bedia Ener, Hamdi Alp, Utku Coşkun, Taha Bora Elkoca, Gökçe Güneş Doğrusöz, Jasmin Berkiş, Yeliz Akay, Cemre Özşişman, Dilara Sümbül, Beste Kaptanoğlu, İbrahim Yıldız ve Durul Bazan ve Murat Daltaban ve Bedia Ener gibi sevilen oyuncular yer alıyor.
Yaz sezonuna damgasını vuracak Duy Beni sıra dışı hikayesi ve güçlü kadrosuyla yakında Star’da!