Star'ın yeni dizisi Duy Beni kadrosuna yeni isim: Ege Kökenli

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu ve Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı 'Duy Beni' dizisi ekibine sevilen başarılı oyuncu Ege Kökenli dahil oldu.

Ege Kökenli, bir süre sivil toplum kuruluşlarında gençlerin uyuşturucuyla mücadelesi için çalıştıktan sonra ilk resmi mesleki deneyimini yaşamak üzere Doğru koleji’nde öğretmenliğe başlayan ve okulda yaşanan zorbalığı fark ettiği noktada başlangıçta tecrübesizliğinden kaynaklı hatalar yapsa da Selim (Berk Hakman) öğretmenin gelmesiyle hayatı değişecek olan Bahar karakterini canlandıracak.

