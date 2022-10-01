Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını zirvede

Star’ın merakla beklenen Yalı Çapkını dizisi ikinci bölümüyle Total, AB ve ABC1 kategorilerinde birinci olarak cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.



Reyting'lerde geceye damga vuran dizide Seyran’ın tüm itirazlarına rağmen gerçekleşen Ferit-Seyran evliliğini konu alan ikinci bölümde; Hattuç’un Halis Ağa ile olan geçmişine dair ipuçları verildi. Sevgilisi Yusuf’un kendisini kaçırma talebini reddetmesi üzerine evlenmekten başka çaresi kalmayan ve düğünün ardından Ferit ile kalacakları balayı odasına gelen Seyran’ı ise Ferit’in sevgilisi Pelin karşıladı.



Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.



Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle her Cuma Star’da.