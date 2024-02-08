Survivor'a veda etmek zorunda kaldı: Turabi Çamkıran'dan ilk açıklama

Turabi, sözlerini "Tüm yarışmacı kardeşlerime canı gönülden başarılar diliyorum. Hepsi şampiyonluğu ve en önemlisi bu çektikleri zorluklardan dolayı saygıyı sonuna kadar hak ediyorlar. Kazasız, belasız ve de sakatlıksız güzel bir sezon diliyorum hepsine. Allah'a emanet olun" diye noktaladı.

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