Survivor'a veda etmek zorunda kaldı: Turabi Çamkıran'dan ilk açıklama

Survivor All Star'ın iddialı yarışmacılarından Turabi Çamkıran, geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süredir parkurlarda yer alamıyordu. Acil durum konseyi düzenleyen Ilıcalı, Turabi'nin Survivor'a veda etmek zorunda kaldığını duyururken; ünlü isimden ilk açıklama geldi.

Survivor'a veda etmek zorunda kaldı: Turabi Çamkıran'dan ilk açıklama

Daha önce iki kez 'da şampiyon olan ve All Star 2024'te en iddialı yarışmacılar arasında yer alan Turabi Çamkıran, sağlık sorunlarıyla katıldığı yarışmada sakatlık geçirdi.

, son bölümlerde Survivor'da yer alamayan Turbo lakaplı yarışmacının doktor kontrolünde olduğunu duyurmuştu.

Acun Ilıcalı 7 Şubat akşamı yayınlanan bölümdeki acil durum konseyinde; Turabi'nin sakatlık nedeniyle Survivor'a veda ettiğini açıkladı.

Survivor'a veda etmek zorunda kaldı: Turabi Çamkıran'dan ilk açıklama - 1

"SİZE ELVEDA DİYORUM"

Survivor'a vedası gündem olan Turabi'den ilk açıklama geldi. Ünlü isim, "...Sağlık sorunlarım yüzünden bırakmak zorunda kaldım. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim. Sakatlığın verdiği yetkiye dayanarak hiç kimsenin baskısı altında kalmadan size elveda diyorum..." dedi.

Survivor'a veda etmek zorunda kaldı: Turabi Çamkıran'dan ilk açıklama - 2

Turabi, sözlerini "Tüm yarışmacı kardeşlerime canı gönülden başarılar diliyorum. Hepsi şampiyonluğu ve en önemlisi bu çektikleri zorluklardan dolayı saygıyı sonuna kadar hak ediyorlar. Kazasız, belasız ve de sakatlıksız güzel bir sezon diliyorum hepsine. Allah'a emanet olun" diye noktaladı.

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