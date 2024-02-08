Survivor'a veda etmek zorunda kaldı: Turabi Çamkıran'dan ilk açıklama

Daha önce iki kez Survivor'da şampiyon olan ve Survivor All Star 2024'te en iddialı yarışmacılar arasında yer alan Turabi Çamkıran, sağlık sorunlarıyla katıldığı yarışmada sakatlık geçirdi.
Acun Ilıcalı, son bölümlerde Survivor'da yer alamayan Turbo lakaplı yarışmacının doktor kontrolünde olduğunu duyurmuştu.
Acun Ilıcalı 7 Şubat akşamı yayınlanan bölümdeki acil durum konseyinde; Turabi'nin sakatlık nedeniyle Survivor'a veda ettiğini açıkladı.
"SİZE ELVEDA DİYORUM"
Survivor'a vedası gündem olan Turabi'den ilk açıklama geldi. Ünlü isim, "...Sağlık sorunlarım yüzünden bırakmak zorunda kaldım. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim. Sakatlığın verdiği yetkiye dayanarak hiç kimsenin baskısı altında kalmadan size elveda diyorum..." dedi.
Turabi, sözlerini "Tüm yarışmacı kardeşlerime canı gönülden başarılar diliyorum. Hepsi şampiyonluğu ve en önemlisi bu çektikleri zorluklardan dolayı saygıyı sonuna kadar hak ediyorlar. Kazasız, belasız ve de sakatlıksız güzel bir sezon diliyorum hepsine. Allah'a emanet olun" diye noktaladı.
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