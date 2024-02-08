Survivor All Star'a katılacak yeni yarışmacılar belli oldu: Üç yarışmacı kim olacak?
Zorlu maceranın devam ettiği Survivor All Star diskalifiye ve yeni yarışmacı haberleriyle gündemde. Turabi Çamkıran'ın sağlık sorunu nedeniyle veda etmek zorunda kaldığı Survivor'a üç yeni isim dahil olacak. Peki, Survivor All Star'a katılacak yeni yarışmacılar kimler olacak?
Survivor 2024 All Star kadrosuna dahil edilecek yeni isimler belli oldu. Acil durum konseyi yapan Acun Ilıcalı, Turabi ile Nihat'ın sağlık sorunu nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı ve üç yeni ismin adını verdi.