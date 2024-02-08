Survivor All Star'a katılacak yeni yarışmacılar belli oldu: Üç yarışmacı kim olacak?

HİLMİ CEM İNTEPE

Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice Mahallesi'nde dünyaya geldi. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıdaki dans gösterisiyle çıktı. 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra Survivor All Star'a da katıldı.



İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı.