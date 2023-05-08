Tarkan oyunu yurt dışında kullandı

Megastar Tarkan, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oyunu yurt dışında verdi.

Tarkan oyunu yurt dışında kullandı

Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. döneminin 600 yeni milletvekilinin belirleneceği seçimler için yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları oy kullanmaya devam ediyor. Eşi ve kızıyla Almanya'da yaşayan da o isimlerden biriydi. 

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Sandık başına giden 50 yaşındaki ünlü yıldız, oy verme anını gösteren fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Megastar, paylaştığı karelere "Ben oyumu verdim. Vatana, millete hayırlı olsun" notunu düştü.

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Oy verme işlemi esnasında hayranları Tarkan'a yoğun ilgi gösterdi.

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