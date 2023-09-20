Tarkan: Atatürk’e yapılan saygısızlık beni derinden üzdü

"SESSİZ KALMAMAM GEREKİRDİ"

Ayrıca Disney Plus da geçtiğimiz aylarda "Atatürk" dizisini yayınlamama kararıyla ilgili de konuşan Tarkan, "Ve evet, haklıydınız. Disney yetkililerinin, Disney Plus'ta yayınlamama kararı aldığı Atatürk filmiyle ilgili herkesin tepki gösterdiği günlerde de sessiz kalmamam, bu kararı yanlış ve hatalı bulduğumu belirtmem gerekirdi. Bu kararın arkasındaki nedenler her ne idiyse kabul edilemezdi. Çünkü bugün bir daha görüyoruz ki bu zamanlar, Atatürk’ün varlığına, ışığına, bu millet ve vatan için yaptıklarını hatırlamaya en çok ihtiyacımızın olduğu zamanlardır" ifadelerini kullandı.