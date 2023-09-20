Tarkan: Atatürk’e yapılan saygısızlık beni derinden üzdü

Ünlü sanatçı Tarkan, Atatürk'e yapılan saygısızlık sonrası sessizliğini bozdu. Megastar, Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini yayınlamaması kararıyla ilgili de konuştu.

Tarkan: Atatürk’e yapılan saygısızlık beni derinden üzdü

İstanbul'da bir lise öğrencisinin Mustafa Kemal 'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketleri sosyal medyada gündem oldu. İstanbul Valiliği; 17 yaşındaki öğrencinin gözaltına alındığı bilgisi verirken, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.

Tarkan: Atatürk’e yapılan saygısızlık beni derinden üzdü - 1

"ATATÜRK'Ü DAHA FAZLA SAVUNMAMIZ GEREKİYOR"

Yaşanan bu olay sonrası 'dan açıklama geldi. Ünlü isim, "Bugün utanarak tanık olduğumuz, Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan büyük saygısızlık, hadsizlik ve ayıp beni de derinden üzdü, rahatsız etti ve endişelendirdi. Uzun süredir Atatürk’e karşı yürütülen itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarının vahim sonuçlarıdır bunlar. İlke ve inkılaplarıyla bugün bile yolumuza ışık tutan, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’e yapılan böyle ayıplara ve haksızlıklara sessiz kalmamamız, tüm kalbimiz ve gücümüzle onu daha da fazla korumamız, savunmamız gerektiğini bir daha anlıyorum" dedi.

Disney'in Atatürk dizisi kararına ünlü isimlerden tepkiler

Disney'in Atatürk dizisi kararına ünlü isimlerden tepkiler

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"SESSİZ KALMAMAM GEREKİRDİ"

Ayrıca Disney Plus da geçtiğimiz aylarda "Atatürk" dizisini yayınlamama kararıyla ilgili de konuşan Tarkan, "Ve evet, haklıydınız. Disney yetkililerinin, Disney Plus'ta yayınlamama kararı aldığı Atatürk filmiyle ilgili herkesin tepki gösterdiği günlerde de sessiz kalmamam, bu kararı yanlış ve hatalı bulduğumu belirtmem gerekirdi. Bu kararın arkasındaki nedenler her ne idiyse kabul edilemezdi. Çünkü bugün bir daha görüyoruz ki bu zamanlar, Atatürk’ün varlığına, ışığına, bu millet ve vatan için yaptıklarını hatırlamaya en çok ihtiyacımızın olduğu zamanlardır" ifadelerini kullandı.

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