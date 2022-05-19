Tarkan’ı yıkan ölüm: Kelimelerle tarif etmek zor

Megastar Tarkan, sahne amiri Cem Dermanlı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan şarkıcı, "Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle tarif etmek zor" dedi.

Tarkan’ı yıkan ölüm: Kelimelerle tarif etmek zor

Haberler 19.05.2022 - 13:16

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, müzik yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana yanında olan sahne amiri Cem Dermanlı’nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

"NE KADAR ÜZÜLDÜĞÜMÜ TARİF ETMEK ZOR"

Haberi sosyal medya hesabından duyuran şarkıcı, Demiral ile birlikte bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

“20'li yaşlarımın, kariyerimin başlarından beri birlikte çalıştığım, her konserimde yanımda olan, çok sevdiğim bir abimi, Cem Dermanlı'yı kaybettik. Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle tarif etmek zor. Çok özleyeceğim kendisini. Her konserde gözlerim arayacak onu. Ve biliyorum kalbimdeki yeri hiç dolmayacak. Işıklar, nurlar içinde uyu Cem abi. Çok sevdik biz seni ve bil ki hiç unutulmayacaksın. Kalbimizde daima yaşayacaksın. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim…”

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