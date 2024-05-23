Zatürre tedavisi görüyordu: Türkan Şoray son durumu paylaştı

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, bir aydır zatürre teşhisiyle tedavi görüyordu. Evinde istirahate çekilen usta oyuncu, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Zatürre tedavisi görüyordu: Türkan Şoray son durumu paylaştı

'ın usta sanatçısı 'a zatürre teşhisi konmuştu. Tedaviye başlayan sanatçı, 6-10 Mayıs tarihleri arasında KKTC’de Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma programına da doktorların seyahat izni vermemesi nedeniyle katılamamıştı.

"İYİLEŞTİM"

Evinde istirahat eden Türkan Şoray, son durumunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim paylaşımında şı ifadeleri kullandı:

"Bir aya yakındır zatürre tedavisi görüyordum. Bugün doktorla randevum vardı, iyileştiğimi söyledi. Doktorlarımız başımızın tacı."

Zatürre tedavisi görüyordu: Türkan Şoray son durumu paylaştı - 1

78 yaşındaki ’ın paylaşımına sevenlerinden ‘Geçmiş olsun, güzel ömürler diliyorum” mesajı yağdı.

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