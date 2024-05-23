Zatürre tedavisi görüyordu: Türkan Şoray son durumu paylaştı

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Türkan Şoray'a zatürre teşhisi konmuştu. Tedaviye başlayan sanatçı, 6-10 Mayıs tarihleri arasında KKTC’de Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma programına da doktorların seyahat izni vermemesi nedeniyle katılamamıştı.
"İYİLEŞTİM"
Evinde istirahat eden Türkan Şoray, son durumunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim paylaşımında şı ifadeleri kullandı:
"Bir aya yakındır zatürre tedavisi görüyordum. Bugün doktorla randevum vardı, iyileştiğimi söyledi. Doktorlarımız başımızın tacı."
78 yaşındaki Türkan Şoray’ın paylaşımına sevenlerinden ‘Geçmiş olsun, güzel ömürler diliyorum” mesajı yağdı.
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