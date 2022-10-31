Tolga Çevik’in vize isyanı: Galiba gülelim istemiyorlar

Komedyen Tolga Çevik, Toronto'daki gösterisi için Kanada Konsolosluğu'ndan aylardır yaptığı vize başvurusuna yanıt gelmemesine "Galiba gülelim istemiyorlar" sözleriyle tepki gösterdi.

Tolga Çevik’in vize isyanı: Galiba gülelim istemiyorlar

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Tolga Çevik’e videolu ifşa

Tolga Çevik’e videolu ifşa

Oyuncu ve komedyen Tolga Çevik, Kanada Toronto’daki gösterisi için Kanada Konsolosluğu’na yaptığı vize başvurusuna yanıt gelmemesine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

“ÖYLE Mİ SEVGİLİ KONSOLOSLUK?”

Çevik, “Toronto’daki dostlar! Aylar önce salonu doldurdunuz, müteşekkiriz. Biz de aylar önce Kanada Konsolosluğu’na vize başvurusu yaptık, fakat gel gör ki bugün hâlâ cevap yok. Galiba gülelim istemiyorlar. Öyle mi sevgili Konsolosluk?” ifadelerini kullandı.

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