Tolga Çevik’in vize isyanı: Galiba gülelim istemiyorlar

Oyuncu ve komedyen Tolga Çevik, Kanada Toronto’daki gösterisi için Kanada Konsolosluğu’na yaptığı vize başvurusuna yanıt gelmemesine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.



“ÖYLE Mİ SEVGİLİ KONSOLOSLUK?”



Çevik, “Toronto’daki dostlar! Aylar önce salonu doldurdunuz, müteşekkiriz. Biz de aylar önce Kanada Konsolosluğu’na vize başvurusu yaptık, fakat gel gör ki bugün hâlâ cevap yok. Galiba gülelim istemiyorlar. Öyle mi sevgili Konsolosluk?” ifadelerini kullandı.

TORONTO’daki dostlar! Aylar önce salonu doldurdunuz,müteşekkiriz. Fakat biz de aylar önce Kanada Konsolosluğuna vize başvurusu yaptık,fakat gel gör ki bugün,hala bir cevap yok. Galiba gülelim istemiyorlar. Öyle mi sevgili Konsolosluk? @KanadaTurkiye @KhokharJA — Tolga Cevik (@TolgaCevik) October 30, 2022