Trafik kazasında yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy taburcu edildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde TIR'a arkadan çarpan tiyatro ekibini taşıyan minibüste yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy, Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesi'nde tamamlanan tedavisi sonrası, taburcu edildi.



40 yaşındaki oyuncu, kentten ayrılarak uçakla İstanbul'a gitti. Kazadan yaralı kurtulan oyuncu Burak Gülçebi'nin ise aynı hastane servisinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?



Amasya'da meydana gelen kazada tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs TIR'a arkadan çarptı. Yaşanan trafik kazası sırasında oyuncular Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu ve Filiz Özbek ise hastaneye kaldırıldı.

