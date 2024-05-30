Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı

"Dün gece geçirdiğim FMF (Ailevi Akdeniz ateşi hastalığı) atağı neticesinde kaldırıldığım hastanedeki çalışanlara çok teşekkür ederim. Sanırım hayatımın en zor gecesiydi. Elimi tutan, acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım."

Oyuncu Tuba Ünsal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Ünsal, şunları yazdı:

"ÇOK BÜYÜK BİR ATEŞTEN GÖMLEK"

Öte yandan NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına ünlü oyuncu Tuba Ünsal konuk olmuştu.

Ünsal oyunculuk hakkında "Çok büyük bir ateşten gömlek. Ben nasıl aklımı yitirmeden bugün sağ salim buralara kadar gelebildim şaşırıyorum geçtiğim yolları düşündükçe" dedi.

