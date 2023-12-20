Türkan Şoray, Filiz Akın'ı ziyaret etti

Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası" arasında yer alan Filiz Akın ve Türkan Şoray bir araya geldi. Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Filiz Akın, Şoray ile birlikte olduğu anları sosyal medya hesabında paylaştı.



Akın paylaşımına "Yeni bir yıla doğru. Sultan arkadaşımla yeni hafta böyle. Sevgi, dostluk dolu bir gün diliyorum" notunu düştü.

View this post on Instagram A post shared by Filizakink (@filizakink) Geçtiğimiz ay hastaneye kaldırıldığını duyuran 80 yaşındaki Akın sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Usta oyuncu, konuyla alakalı sosyal medya hesabından "10 Kasım'da şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, Covid-19 benzeri şikayetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kaldım. Ertesi gün tedaviye harfiyen evde devam etme şartıyla çıktık. İnşallah bugün kontrollerde ‘İyileşme yolundasınız’ derler" dedi.