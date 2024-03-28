Türkan Şoray'dan Kadir İnanır'a: İyi haberlerin bizi sevindirdi

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 24 Mart Pazar günü Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Entübe edilerek tedbir amaçlı uyutulan Kadir İnanır, dün akşam uyandırılmış ve durumunun iyiye gittiği açıklanmıştı.

"İLETİŞİM KURULABİLİYOR"

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili Kadir İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi. İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" diye konuşmuştu.