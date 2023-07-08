Türkan Şoray'ı yıkan ölüm

"NE SÖYLESEM EKSİK KALIR"



Türkan Şoray, üzüntüsünü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dile getirdi.



Instagram'dan Şamdan ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayan Şoray, "Çok üzgünüm. Metin Şamdan'ı kaybetmişiz. Yurt dışındayım, yeni öğrendim. Yıllardır bana sonsuz sevgiyle bağlıydı. Ne söylesem eksik kalır, mekanın cennet olsun. Seni unutmayacağım sevgili Metin Şamdan" ifadelerini kullandı.