Türkan Şoray'ı yıkan ölüm

Türkan Şoray, hayranı Metin Şamdan'ın hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Şamdan, Şoray'a hayranlığı nedeniyle kendini sanata adamıştı.

Türkan Şoray'ı yıkan ölüm

Yeşilçam'ın usta sanatçısı , hayranlarından Metin Şamdan'ın hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşadı.

Şamdan, ilkokul yıllarında izlediği filmlerle Türkan Şoray'a hayranlık duymaya başladı. Şamdan, Şoray'a duyduğu hayranlık nedeniyle kendini sanata adayarak önce resim, daha sonra da Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitimi aldı.

Türkan Şoray'ı yıkan ölüm - 1

"NE SÖYLESEM EKSİK KALIR"

Türkan Şoray, üzüntüsünü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Instagram'dan Şamdan ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayan Şoray, "Çok üzgünüm. Metin Şamdan'ı kaybetmişiz. Yurt dışındayım, yeni öğrendim. Yıllardır bana sonsuz sevgiyle bağlıydı. Ne söylesem eksik kalır, mekanın cennet olsun. Seni unutmayacağım sevgili Metin Şamdan" ifadelerini kullandı.

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