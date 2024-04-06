Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı: Eşi açıklama yaptı

Eskişehirli ünlü oyuncu Nuri Alço, saat 15.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye götürülen Alço, ilk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı.
"BİLİNCİ AÇIKTIR"
Hastane yönetimi, Nuri Alço’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Alço’nun bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, "Sanatçı Nuri Alço Eskişehir Hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır." denildi.
EŞİNDEN AÇIKLAMA
Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço da sosyal medya hesabından "Eşimin sağlık durumu hakkında genel bir bilgilendirme yapmak istedim. Çok fazla arayan soran var, geri dönüş yapamıyorum... Eşim beynine pıhtı atması sonucu Eskişehir Acıbadem Hastanesi'nde kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Nuri hayatta tanıdığım en güçlü adamdır. Bunu da atlatacağız. Rabbim onu benim, ailemizin ve sevdiklerimizin başından eksik etmesin. Sizler de dualarınızı eksik etmeyiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Burcu Alço" açıklamasında bulundu.
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