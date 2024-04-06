Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı: Eşi açıklama yaptı

EŞİNDEN AÇIKLAMA

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço da sosyal medya hesabından "Eşimin sağlık durumu hakkında genel bir bilgilendirme yapmak istedim. Çok fazla arayan soran var, geri dönüş yapamıyorum... Eşim beynine pıhtı atması sonucu Eskişehir Acıbadem Hastanesi'nde kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Nuri hayatta tanıdığım en güçlü adamdır. Bunu da atlatacağız. Rabbim onu benim, ailemizin ve sevdiklerimizin başından eksik etmesin. Sizler de dualarınızı eksik etmeyiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Burcu Alço" açıklamasında bulundu.

