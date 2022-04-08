Uraz Kaygılaroğlu'na Sefirin Kızı'ndaki rolüyle İspanya'dan ödül

İspanya'da gösterimde olan Türkiye'de ise Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu'na En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü verildi.

Uraz Kaygılaroğlu'na Sefirin Kızı'ndaki rolüyle İspanya'dan ödül

Haberler 08.04.2022 - 16:31

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Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı yapımını NGM’nin üstlendiği yönetmen koltuğuna Emre Kabakuşak’ın oturduğu İspanya’da fırtınalar estiriyor. Dizinin yayınlandığı Atres Media kanalı tarafından yapılan halk oylamasında Seferin Kızı’na sürpriz bir ödül geldi.

Dizide Gediz karakterine hayat veren oyuncu Uraz Kaygılaroğlu En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Kanalın internet sitesi üzerinden yapılan halk oylamasında dizinin İspanyol fanları tarafından binlerce oy alan Kaygılaroğlu rakiplerini büyük farkla geride bırakarak 1. oldu.

Türkiye'de Star TV ekranlarında yayınlanan Seferin Kızı dizisi İspanya başta olmak üzere yayınlandığı pek çok Avrupa ülkesinde büyük ilgi görüyor.

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