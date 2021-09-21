Uraz Kaygılaroğlu, kızı Ada ile mutfağa girdi

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefir'in Kızı adlı projede yer alan Uraz Kaygılaroğlu, diziden ayrılmasının ardından Cem Yılmaz'ın yeni projesi 'Erşan Kuneri' için kamera karşısına geçmişti.

Kaygılaroğlu, yoğun geçen çekim sürecinin bitmesinin ardından, vaktini kızı Ada'ya ayırdı.

34 yaşındaki oyuncu, Melis İşiten ile olan evliliğinden dünyaya gelen 5 yaşındaki kızı Ada için mutfağa girdi.

Kaygılaroğlu, kızı Ada ile mutfaktaki anlarını "Yapıyoruz bu sporu" notu ile sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

YENİ İMAJI İLE DİKKAT ÇEKTİ

Rol aldığı projenin çekimlerinin bitmesinin ardından saçlarını sarıya boyatan oyuncu, yeni imajı ile dikkat çekmiş ve bazı sosyal medya kullancıları tarafından Tarık Mengüç'e benzetilmişti.