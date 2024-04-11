Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Prenses Rajwa'dan bebek müjdesi

"KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Özel hayatlarını gözlerden uzak tutan çiftten Veliaht Prens Hüseyin, daha önce verdiği bir röportajda Prenses Rajwa ile ilişkisinin nasıl başladığına dair açıklama yapmıştı.

Prens, "Rajwa ile okuldan eski bir arkadaşım aracılığıyla tanıştım" diye açıkladı ve ekledi; "Kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü Rajwa gibi biriyle her gün tanışmıyorsunuz" şeklinde konuşmuştu.