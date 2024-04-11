Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Prenses Rajwa'dan bebek müjdesi

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın büyük oğlu Prens Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf, 1 Haziran 2023'te görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Görkemli düğünleri günlerce konuşulan Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'dan bebek müjdesi geldi.
Ürdün Kraliyeti dün Rajwa ve Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin'in ilk çocuklarını beklediklerini duyurdu. Duyuruda "Kraliyet Haşimi Mahkemesi, Majesteleri Veliaht Prens El Hüseyin bin Abdullah II ve Prenses Rajwa El Hüseyin'in bu yaz ilk bebeklerini beklediklerini duyurmaktan memnuniyet duyar" denildi.
Açıklamada "Haşimi Kraliyet Mahkemesi bu vesileyle Majesteleri Kral Abdullah II ve Kraliçe Rania Al Abdullah'a en içten tebriklerini sunar ve Majesteleri Veliaht Prens Al Hussein ve Prenses Rajwa'ya bebeklerini karşılarken sağlık ve neşe diler" ifadelerine yer verildi.
Doğacak bebek, 53 yaşındaki Kraliçe Rania ve 62 yaşındaki Kral Abdullah'ın ilk torunu olacak.
"KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM"
Özel hayatlarını gözlerden uzak tutan çiftten Veliaht Prens Hüseyin, daha önce verdiği bir röportajda Prenses Rajwa ile ilişkisinin nasıl başladığına dair açıklama yapmıştı.
Prens, "Rajwa ile okuldan eski bir arkadaşım aracılığıyla tanıştım" diye açıkladı ve ekledi; "Kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü Rajwa gibi biriyle her gün tanışmıyorsunuz" şeklinde konuşmuştu.
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