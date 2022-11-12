Yalı Çapkını zirveden inmiyor: Reyting sonuçları

Star’ın yoğun ilgi gören Yalı Çapkını dizisi yedinci bölümüyle hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 11 Kasım Cuma akşamına damga vurdu.

OYUNCU KADROSU



Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.



Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.



NELER YAŞANDI?



Yalı Çapkını’nın son bölümünde; Seyran hiçbir şey görmediği için rahatlayan Ferit, Abidin’in yardımıyla; eşi, ağabeyi ve Suna ile birlikte yalıya döndü. Onları bekleyen ve Suna’nın sarhoş olduğunu gören İfakat ise öfkeden deliye döndü. Durumu toparlayıp odalarına çıkan Seyran ve Ferit, odada Pelin’i görünce bir şok daha yaşadı. Sevgilisine kızan Ferit, onu bir şekilde eve yolladı. Ancak ikiliyi öpüşürken gören Seyran bu duruma bozuldu.



Halis Ağa’nın ne sorduğunu merak eden Seyran, Ferit’ten kavgayla ilgili konuştuklarını öğrendi. Ancak aklının ablasına takıldığını belirtti. Olanı biteni belli etmemeye çalışan eşinden şüphelenen Seyran, ısrar edince; Ferit Korhan da “Seyran, biz ablanla dans ederken; ablan bir anda öptü beni” dedi.



Seyran’ın sözlerine sinirlenen Ferit, eline aldığı beyaz geceliği karısına uzatarak “Ben fırsatçıyım ya. Daha iyi bir fırsat geçemezdi elime. Giy bunu” dedi. Önce bunu kabul etmeyeceğini söyleyen Seyran, Ferit’in ısrarı sonrası istediğini yaptı.

YALI ÇAPKINI 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI