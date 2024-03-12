Yan Oda'nın Sevgi'si Şevval Sam setten paylaştı: Şampiyonlar ligi

Star TV'nin iddialı yeni dizisi Yan Oda'da Sevgi karakterine hayat veren Şevval Sam, sette rol arkadaşlarıyla objektif karşısına geçti. Ünlü isim, yayınladığı poza "Şampiyonlar ligi" notunu düştü.

Yan Oda'nın Sevgi'si Şevval Sam setten paylaştı: Şampiyonlar ligi

Başrollerini , , Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın paylaştığı , geçtiğimiz cumartesi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

İki farklı ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlamasıyla gelişen olayları konu olan Yan Oda gerek konusu gerek oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gördü.

SETTEN PAYLAŞTI

Dizide "Sevgi" karakterine hayat veren Şevval Sam, sette rol arkadaşları Caner Cindoruk, Derya Karadaş ve Nazan Kesal ile objektif karşısına geçti.

Yan Oda'nın Sevgi'si Şevval Sam setten paylaştı: Şampiyonlar ligi - 1

Rol arkadaşlarıyla çektiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, paylaşımına "Şampiyonlar ligi" notunu düştü. Sam'ın setten yayınladığı kare büyük ilgi gördü.

Yan Oda'da kim kimdir? Yan Oda oyuncuları ve karakterleri

Yan Oda'da kim kimdir? Yan Oda oyuncuları ve karakterleri

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Yan Oda'nın Sevgi'si Şevval Sam setten paylaştı: Şampiyonlar ligi - 2

YAN ODA İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yan Oda, 9 Mart Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziye, Şelale ve Taylan arasındaki didişmeler ve Sevgi'nin karşılaştığı manzara damga vurdu. İşte Yan Oda ilk bölümde yaşananlar...

YAN ODA 2. BÖLÜM FRAGMANI

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