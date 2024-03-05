Yan Oda'da kim kimdir? Yan Oda oyuncuları ve karakterleri

Star TV'nin yeni dizisi Yan Oda için geri sayım başladı. Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın paylaştığı, 9 Mart Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Yan Oda'da hangi oyuncu, hangi karaktere hayat veriyor? İşte Yan Oda oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler...

Yan Oda'da kim kimdir? Yan Oda oyuncuları ve karakterleri - 1

SEVGİ - ŞEVVAL SAM

Şelale'nin annesi ve Fikret Alabey'in yeni eşidir. Hastalık hastası ve neredeyse yatağa bağımlı bir annenin kızı olarak dünyaya gelmiş, küçük yaşta annesiyle ve ev işleriyle baş etmek zorunda kalmıştır.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yan Oda'da kim kimdir? Yan Oda oyuncuları ve karakterleri - 2

FİKRET - CANER CİNDORUK

Ünlü ve başarılı iş insanı, Alabey ailesinin görünen yüzüdür. Doğuştan gelen yetenekleri ve zekası hiç çaba göstermeden gözde evlat olmasını sağlamıştır. Taylan'ın babası, Sevgi'nin yeni eşidir.

Yan Oda'da kim kimdir? Yan Oda oyuncuları ve karakterleri - 3

NURCİHAN - NAZAN KESAL

Alabey ailesinin başı, Taylan'ın babaannesidir. Babasından kalan mirası ailesi için kullanarak aileyi zor bir durumdan kurtarmış ve aile serveti üzerinde söz sahibi olmuştur.

Yan Oda'da kim kimdir? Yan Oda oyuncuları ve karakterleri - 4

CEVALE - MELEK BAYKAL

Şelale'nin hastalık hastası anneannesidir. Hayatta hiçbir şeyden memnun olmaz, hep kötü düşünür. Zaman içerisinde tüm huysuzluklarına ve kötü sözlerine rağmen aileisini nasıl da çok sevdiği ortaya çıkacaktır.

Yan Oda'da kim kimdir? Yan Oda oyuncuları ve karakterleri - 5

TAYLAN - ONUR SEYİT YARAN

Alabey ailesinin veliahtı, Fikret'in oğludur. Taylan doğduğundan beri ayrılcalıklı bir çocuk olarak büyümüş, yaramazlıkları akran olan kuzenine göre hep göz ardı edilmiştir. Lüksü seven ve sadece eğlencesine yaşayan bir tiptir.

Yan Oda'da kim kimdir? Yan Oda oyuncuları ve karakterleri - 6

ŞELALE - DERYA PINAR AK

Cevale'nin torunu, Sevgi'nin kızıdır. Hastalık hastası anneannesi, sosyal fobisi olan teyzesi ve otoriter, baskıcı, şekilci annesi sebebiyle zor bir çocukluk geçirmiştir.

Yan Oda'da kim kimdir? Yan Oda oyuncuları ve karakterleri - 7

PERVİN - DERYA KARADAŞ

Nurcihan'ın kızı, Selim'in eşidir. Hep ailesine yakışır bir evlat olabilme motivasyonu ile büyümüştür. Evliliğini de bu motivasyonla gerçekleştirmiş, ailenin ihtiyaçlarına uygun kolayca kontrol edebileceği biriyle evlenmiştir.

Yan Oda'da kim kimdir? Yan Oda oyuncuları ve karakterleri - 8

FERHAN - BÜLENT POLAT

Taylan'ın amcası, Alabey ailesinin pek de hoşnut olunmayan oğludur. Ferhan, ağabeyi Fikret'i kıskanarak büyümüştür. Aileye karşı tepkisini kuralları çiğneyerek ve ailesinden sürekli uzaklaşarak göstermiştir.

Yan Oda'da kim kimdir? Yan Oda oyuncuları ve karakterleri - 9

SELDA - NEZAKET ERDEN

Şelale'nin teyzesi, Sevgi'nin kız kardeşidir. Değersizlik duygusu o kadar fazladır ki yeni biriyle tanışmaktan ödü kopmakta, tanıdığı üç beş kişiyle de konuşurken gözlerine bakamamaktadır.

Yan Oda'da kim kimdir? Yan Oda oyuncuları ve karakterleri - 10

SELİM - MEHMET BİLGE ARSLAN

Anıl ve İdil'in babası, Albey ailesinin damadıdır. Ailesinin üzerine sinen sınıfsal eziklik Selim'e de sirayet etmiştir. Bu sebeple kendini Alabey ailesinin üyelerinden daha altta görür. Karar adamı değil, görev adamıdır.

Yan Oda'da kim kimdir? Yan Oda oyuncuları ve karakterleri - 11

ANIL -SAMET KAAN KUYUCU

Taylan'ın kuzeni, Selim ve Pervin'in oğludur. Anıl hep farklı bir çocuk olmuştur. Birlitke büyüdüğü Taylan'ın gölgesinde kalmaktan rahatsız olmuş, onun hep gözde olmasının sebebini anlayamamış ve kendisini çevresindekilerden hep farklı hissetmiştir.

Yan Oda'da kim kimdir? Yan Oda oyuncuları ve karakterleri - 12

İDİL - İREM KÜBRA BAKIRTAŞ

Taylan'ın kuzeni, Selim ve Pervin'in kızıdır. İdil küçüklüğünden beri annesinin kısıtlamalarıyla büyümüş, annesinden istediği sevgiyi alamamıştır. Belli etmese de kilolarıyla alakalı eleştiriler ruhunda derin yaralar açmaktadır.

Yan Oda'da kim kimdir? Yan Oda oyuncuları ve karakterleri - 13

SİMTEN - NAZLI ÇETİN

Taylan'ın sevgilisidir. Çocukluğundan beri Alabey konaklarında yaşamaktadır. Kız kardeşi Mihre gibi Anıl ve Taylan'la çocukluk arkadaşıdır.

Yan Oda'da kim kimdir? Yan Oda oyuncuları ve karakterleri - 14

MİHRE - NİLSU YILMAZ

Anıl'ın sevgilisidir. Çocukluğundan beri Alabey konaklarında yaşamaktadır. Kız kardeşi Simten ile birlikte Anıl ve Taylan'ın çocukluk arkadaşıdır.

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