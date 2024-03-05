Yan Oda'da kim kimdir? Yan Oda oyuncuları ve karakterleri
Star TV'nin yeni dizisi Yan Oda için geri sayım başladı. Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın paylaştığı, 9 Mart Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Yan Oda'da hangi oyuncu, hangi karaktere hayat veriyor? İşte Yan Oda oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler...
SEVGİ - ŞEVVAL SAM
Şelale'nin annesi ve Fikret Alabey'in yeni eşidir. Hastalık hastası ve neredeyse yatağa bağımlı bir annenin kızı olarak dünyaya gelmiş, küçük yaşta annesiyle ve ev işleriyle baş etmek zorunda kalmıştır.