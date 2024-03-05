CEVALE - MELEK BAYKAL

Şelale'nin hastalık hastası anneannesidir. Hayatta hiçbir şeyden memnun olmaz, hep kötü düşünür. Zaman içerisinde tüm huysuzluklarına ve kötü sözlerine rağmen aileisini nasıl da çok sevdiği ortaya çıkacaktır.