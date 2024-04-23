Yasemin Sakallıoğlu'ndan doğum günü pozları: Dileğim başardıklarıma sevinebilmek

Oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Zaman zaman komik videolarla takipçilerini güldüren Sakallıoğlu, bu kez doğum günü pozlarını paylaştı.
36 yaşına basan Yasemin Sakallıoğlu, doğum günü pastasıyla verdiği pozlara şu ifadeleri not düştü:
"Hoş geldin 36... Dileğim başardıklarıma sevinebilmek. Övgüleri hakettiğime inanmak. Dileğim kendimle ilgili iyi hissettiğim an içimde bana tersini söyleyen her sese 'senin değil benim sözüm geçerli' diyebilmek. Dileğim kendimi hırpalamadan da sevilebileceğime inanmak."
"OLAYLARA GERÇEKÇİ YAKLAŞIYORUM"
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programına konuk olan Yasemin Sakallıoğlu, hayatta kendisini motive eden şeyin ne olduğunu şöyle açıklamıştı:
“Olaylara biraz gerçekçi yaklaşıyorum ben. Birine her şeyi bağladığınızda ona bir şey olduğunda o sizi tamamen hayattan koparabiliyor. Var olanın o anda değerini bilmeyi tercih ederim. Her şeyi ona bağlama taraftarı değilim, sağlamcıyımdır."
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