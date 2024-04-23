Yasemin Sakallıoğlu'ndan doğum günü pozları: Dileğim başardıklarıma sevinebilmek

"OLAYLARA GERÇEKÇİ YAKLAŞIYORUM"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programına konuk olan Yasemin Sakallıoğlu, hayatta kendisini motive eden şeyin ne olduğunu şöyle açıklamıştı:

“Olaylara biraz gerçekçi yaklaşıyorum ben. Birine her şeyi bağladığınızda ona bir şey olduğunda o sizi tamamen hayattan koparabiliyor. Var olanın o anda değerini bilmeyi tercih ederim. Her şeyi ona bağlama taraftarı değilim, sağlamcıyımdır."