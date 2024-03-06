Yasemin Şefkatli'den oğlu Ayel ile ilgili yeni paylaşım: İkinci kez operasyon geçirecek

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz bebeklerine kavuşmuştu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.
AYEL İÇİN DOKTOR KONTROLÜNE GİTTİLER
Ancak bebeklerden İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğu ve operasyon geçirdiği ortaya çıkmıştı. Tedavi sonrası hastanede gözlem altında tutulan ve ardından taburcu olan Ayel, bugün ailesiyle doktor kontrolüne gitti.
NİSAN AYINDA İKİNCİ OPERASYON
Kontrol sonrası oğlu Ayel'in sağlık durumu hakkında yeni bir paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, "Bugün her şey yolunda geçti. Doktorumuz 'İyiye gidiyor' dedi. Ama bir operasyonumuz daha var demiştim, o da nisan ayında olacak gibi. Ayel iyi" ifadelerini kullandı.
"BEBİŞ ÇOK GÜÇLÜ"
Öte yandan Yasemin Şefkatli, birkaç hafta önce minik Ayel için yaptığı paylaşımda "Yarın Ayel'in kontrolü var... Biraz size de bahsedeyim. Aslında biz 21'inci haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk. Her hafta kontrolümüz vardı, bazen haftada iki. Çok fazla doktor Ayel'in kalbini gördü ve doğduğunda operasyon geçireceğini biliyorduk. Ben burada aslında iyi kötü bir sürü şeyi paylaşıyorum ama bu sorunu kendi içimizde sindirip, çözüme gitmeye odaklandık. Doğum sonrası operasyon duyulunca çok fazla dua aldık, o kadar güzel mesajlar geldi ki bana da güç oldu. Önümüzde biraz daha bir süreç var ama bebiş çok güçlü, her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullanmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- İdo
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Sosyal Medya