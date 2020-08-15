Russel Crowe'dan Beyrut'un sembol lokantası için bağış (Anthony Bourdain anısına)

Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama, başkentte kafe, restoran, lokanta ve tarihi kliselerin de bulunduğu limana yakın Cımmeyze mahallesinde büyük hasara yol açtı. Mahalledeki dünyaca ünlü ancak mütevazı Lübnan geleneksel ev yemekleriyle tanınan Le Chef lokantası da bu patlamada büyük zarar gören yerlerden birisi olarak öne çıktı.