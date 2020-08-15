Russel Crowe'dan Beyrut'un sembol lokantası için bağış (Anthony Bourdain anısına)

15.08.2020 - 09:36
Amerikalı Bourdain, 2018 yılında Le Chef'i ziyareti sonrasında "Dolambaçsız, ev yemeği şeklindeki klasik tabaklarıyla efsanevi bir nokta" yorumunu yapmıştı.
Beyrut Limanı'ndaki patlama
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti. Patlama sonucu 171 kişinin hayatını kaybettiği, 30-40 kişinin de kaybolduğu açıklanmıştı. Lübnanlı yetkililer, yaklaşık 6 bin yaralıdan 120'sinin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğünü duyurmuştu.
Patlamanın mağdurları için harekete geçen ünlü isimlerin arasında Russel Crowe'un yanısıra; George-Amal Clooney. Toni Garrn ve The Weeknd bulunuyor.