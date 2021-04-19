Russell Crowe evlenme teklif etmeden önce zayıflamaya çalışıyor

Oscar’lı aktör Russell Crowe'a yakın kaynaklar, ünlü oyuncunun, sevgilisi Britney Theriot’a evlilik teklif etmeden önce sıkı bir diyet ve egzersiz programıyla kilo vermeye çalıştığını söyledi.

ntv.com.tr 19.04.2021 - 12:43 | Son Güncelleme : 19.04.2021 - 12:48

Russell Crowe evlenme teklif etmeden önce zayıflamaya çalışıyor - 1

Dünyaca ünlü Oscar’lı aktör Russell Crowe, oyuncu sevgilisi Britney Theriot’a evlilik teklif etmeye hazırlanıyor.

Russell Crowe evlenme teklif etmeden önce zayıflamaya çalışıyor - 2
New Idea ve Woman's Day dergileri, 57 yaşındaki Avustralyalı oyuncunun evlilik öncesinde kilo vermeye başladığını öne sürdü. Bu, 2003 ile 2018 yılları arasında şarkıcı Danielle Spencer ile evli olan Crowe’un ikinci evliliği olacak.
Russell Crowe evlenme teklif etmeden önce zayıflamaya çalışıyor - 3

Woman’s Day dergisine göre, Crowe, 30 yaşındaki sevgilisine evlenme teklif etmeden önce sıkı bir diyet ve egzersiz programı uygulamaya başladı.

Dergi, “Russell kilo vermek için elinden geleni yapıyor. Nikahta elinden gelen en iyi haliyle yürümek istiyor” diye yazdı. Kaynaklar, Gladyatör filmi yıldızının, sıkı bir şekilde formda kalan kız arkadaşına ayak uydurabilmek istediğini ekledi.
Russell Crowe evlenme teklif etmeden önce zayıflamaya çalışıyor - 4
Çift henüz nişanlanmamış olsa da, Crowe’a yakın olanlar, evlenme teklifinin an meselesi olduğunu söylüyor.
Russell Crowe evlenme teklif etmeden önce zayıflamaya çalışıyor - 5

Kaynaklar, eski eşinden ayrıldıktan sonra ünlü aktörün 'nihayet yaralarını iyileştirdiğini' ve 'o büyük adımı tekrar atmaya hazır' olduğunu ekledi.

Russell Crowe evlenme teklif etmeden önce zayıflamaya çalışıyor - 6

Crowe’un önceki evliliğinden Charlie (17) ve Tennyson (14) adında iki oğlu bulunuyor.  

Russell Crowe evlenme teklif etmeden önce zayıflamaya çalışıyor - 7

Russell Crowe ile sevgilisi Britney Theriot, 2013 yılında Broken City filmi setinde tanışarak sevgili olmuştu.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER