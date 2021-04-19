Russell Crowe evlenme teklif etmeden önce zayıflamaya çalışıyor

Woman’s Day dergisine göre, Crowe, 30 yaşındaki sevgilisine evlenme teklif etmeden önce sıkı bir diyet ve egzersiz programı uygulamaya başladı.

Dergi, “Russell kilo vermek için elinden geleni yapıyor. Nikahta elinden gelen en iyi haliyle yürümek istiyor” diye yazdı. Kaynaklar, Gladyatör filmi yıldızının, sıkı bir şekilde formda kalan kız arkadaşına ayak uydurabilmek istediğini ekledi.