Russell Crowe evlenme teklif etmeden önce zayıflamaya çalışıyor

ntv.com.tr 19.04.2021 - 12:43 | Son Güncelleme : 19.04.2021 - 12:48
Dünyaca ünlü Oscar’lı aktör Russell Crowe, oyuncu sevgilisi Britney Theriot’a evlilik teklif etmeye hazırlanıyor.
Woman’s Day dergisine göre, Crowe, 30 yaşındaki sevgilisine evlenme teklif etmeden önce sıkı bir diyet ve egzersiz programı uygulamaya başladı.Dergi, “Russell kilo vermek için elinden geleni yapıyor. Nikahta elinden gelen en iyi haliyle yürümek istiyor” diye yazdı. Kaynaklar, Gladyatör filmi yıldızının, sıkı bir şekilde formda kalan kız arkadaşına ayak uydurabilmek istediğini ekledi.
Kaynaklar, eski eşinden ayrıldıktan sonra ünlü aktörün 'nihayet yaralarını iyileştirdiğini' ve 'o büyük adımı tekrar atmaya hazır' olduğunu ekledi.
Crowe’un önceki evliliğinden Charlie (17) ve Tennyson (14) adında iki oğlu bulunuyor.
Russell Crowe ile sevgilisi Britney Theriot, 2013 yılında Broken City filmi setinde tanışarak sevgili olmuştu.