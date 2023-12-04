Balenciaga'nın yeni marka yüzü Nicole Kidman

Moda devi Balenciaga, yeni marka yüzünün Nicole Kidman olduğunu duyurdu. Görkemli kariyerine bir Oscar, bir BAFTA, altı Altın Küre ve iki Emmy ödülü sığdıran Kidman'ın bugüne dek Balenciaga ile olan ilişkisi dikkat çekiciydi. Avustralyalı oyuncu, düğününden Oscar'daki gösterilere kadar birçok etkinlikte Balenciaga imzalı kıyafetlerle ön plana çıktı.

Etkili ve ikonik figürlerin portreleriyle tanınan belgesel fotoğrafçısı Platon, bu elçiliğin anısına Kidman'ın siyah beyaz bir portresini çekti.

Platon daha önce markanın diğer temsilcileri Michelle Yeoh, Isabelle Huppert ve Krit Amnuaydechkorn'un fotoğraflarını çekmişti.