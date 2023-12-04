Balenciaga'nın yeni marka yüzü Nicole Kidman

Nicole Kidman, gelinliğinde ve Oscar kırmızı halılarında tercih ettiği moda devi Balenciaga'nın marka elçisi oldu.

Balenciaga'nın yeni marka yüzü Nicole Kidman

devi Balenciaga, yeni marka yüzünün olduğunu duyurdu. Görkemli kariyerine bir Oscar, bir BAFTA, altı Altın Küre ve iki Emmy ödülü sığdıran Kidman'ın bugüne dek Balenciaga ile olan ilişkisi dikkat çekiciydi. Avustralyalı oyuncu, düğününden Oscar'daki gösterilere kadar birçok etkinlikte Balenciaga imzalı kıyafetlerle ön plana çıktı.

Etkili ve ikonik figürlerin portreleriyle tanınan belgesel fotoğrafçısı Platon, bu elçiliğin anısına Kidman'ın siyah beyaz bir portresini çekti. 

Platon daha önce markanın diğer temsilcileri Michelle Yeoh, Isabelle Huppert ve Krit Amnuaydechkorn'un fotoğraflarını çekmişti. 

Balenciaga'nın yeni marka yüzü Nicole Kidman - 1

Kidman'ın marka yüzü olarak belirlenmesi, onun moda ve eğlence sektörlerindeki kalıcı etkisine bir övgü niteliği taşıyor. 

Balenciaga'nın yeni marka yüzü Nicole Kidman - 2

Kidman, marka ile iş birliği hakkında, “Balenciaga, düğünümden Oscar kırmızı halısına kadar hayatımdaki en unutulmaz olaylarda benimle birlikte oldu. Balenciaga'nın elçisi olarak çalışmaktan heyecan duyuyorum ve birlikte daha fazla anı yaratmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

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Balenciaga defilesinde ünlüler geçidi

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