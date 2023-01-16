'Bella Hadid topuzu' kalıcı saç dökülmesine sebep olabilir

Dağınık ve salaş topuzlardan farklı olan bu modelde hiçbir saç telinin çıkmamasına ve temiz bir görünüm sunmasına dikkat ediliyor.



Sıkı topuzlar çok şık görünse de uzmanlar bu saç modelinin kalıcı saç dökülmesine neden olabileceğine dair uyardı.



Uzmanlar, bu trendin saçlara aşırı çekme kuvveti uygulanmasından kaynaklanan traksiyon alopesisine neden olabileceğini söyledi. Sıkı topuzlar, zamanla saç folikülünün büyüme potansiyelini tüketerek saçın yeniden çıkmamasına sebep verebilir.



"SÜREKLİ BU MODELİ UYGULAMAK ZAMANLA SAÇ KÖKLERİNE ZARAR VEREBİLİR"

Dermatolog ve saç ekimi uzmanı Dr. Daniel Ness, "Birçok saç modeli saç dökülmesine neden olabilir fakat bunların başlıcaları sıkı at kuyruğu ve topuzlar" dedi.



Dr. Ness, "Saçınızı ara sıra sıkı topuz veya at kuyruğu yapmak uzun vadede herhangi bir hasara neden olmaz ama sürekli bu modeli uygulamak zamanla saç köklerinize zarar verebilir" ifadelerini kullandı.



Dermatolog, erken evrede fark edilen traksiyon alopesisinin tedavi edilebileceğini söylerken ilerleyen durumlarda o bölgede kalıcı kellik yaşanabileceğini söyledi.



Dr. Ness, saç kökü foliküllerinin sağlığı için saçların mümkün olduğunca toplanmamasını veya gevşek toplanmasını önerdi.