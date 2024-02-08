Beyonce'den güzellik markası geliyor

Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce müzik kariyerindeki başarısıyla adından söz ettirse de farklı alanlarla da attığı adımlarla dikkat çekiyor. Beyonce saç bakım markası çıkaracağını duyurdu. 42 yaşındaki yıldız, "Cecred" adını taşıyan markasını sosyal medya hesabında tanıttı.
32 Grammy ödüllü Beyonce "Saç kutsaldır. Yolculuk 20 Şubat'ta başlıyor" diyerek markasını tanıttı.
ANNESİNİN KUAFÖR SALONUNDA BÜYÜDÜ
Müzik piyasasının en güçlü isimlerinden biri olan Beyonce "Annemin kuaför salonunda büyüdüm. Saçlarımın yolculuğuna hoşgeldiniz" ifadelerini kullandı. Şarkıcı 2021 yılında verdiği bir röportajda "Bir toplulukta güç vardır, bunu bir kuaför salonu sahibinin kızı olarak görme şansım oldu" demişti.
Saç bakımı üzerine marka çıkaran birkaç ünlü isim daha bulunuyor. Tracee Ellis Ross, Pattern adlı markasını, Friends yıldızı Jennifer Aniston ise LolaVie markasını piyasaya çıkarmıştı.
Şarkıcının, Adidas ile ortak tasarımlara imza attığı Ivy Park adında bir giyim markası var.
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