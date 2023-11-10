Carolina Herrera gözlüklerinin marka yüzü Stella Maxwell oldu

Carolina Herrera güneş gözlüklerinin klasik şıklığına yeni bir bakış açısı getiren 2023 sonbahar koleksiyonu tanıtıldı. Markanın bu sezon tanıtım yüzü, ünlü süper model Stella Maxwell oldu. David Gomez-Maestre'nin çektiği yeni koleksiyon fotoğraflarında, çağdaş moda ile zamansız zarafetin harmanlanması dikkat çekti.

Koleksiyonda göze çarpan parçalardan biri, stilist Alba Melendo'nun elinden çıkma altıgen güneş gözlükleri oldu. Bu özel tasarım, geometrik şekillerin cesaretini zarif renk kullanımıyla birleştiriyor.

Carolina Herrera'nın yaratıcı direktörü Wes Gordon, Herrera kadınının şık özünü korurken markayı yeniliklere de açık hale getirmiş görünüyor. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun