Dudak dolgusu yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler

Bazı insanların dudakları inceyken bazen de ilerleyen yaşlarda dudaklar hacim kaybettiği için incelir. Ayrıca diş sorunları da dudakların formunda incelmeye neden olabilir.

DUDAK DOLGUSU UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tüm bu sebepler ya da sadece yeni bir görünüm için dudak dolgusu yaptırmak isteyen herkes, bu işlemi; alanında uzman doktorlar tarafından yaptırmalıdır. Aynı zamanda profesyonel ve tıbbi ortamda yapılmasına da dikkat etmelidir.

Ayrıca yüzün bütünlüğü ve yüz ifadesinin bozulmaması için fazla miktarda dolgu işleminden kaçınılmalıdır. Bununla birlikte üst ve alt dudak kalınlıklarının iyi ayarlanması gereklidir.