Dudak dolgusu yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler

Tıbbi bir kozmetik uygulama olan dudak dolgusu, hyalüronik asit bazlı dolgu maddelerinin, enjeksiyon yöntemi kullanılarak dudak bölgesine uygulanması işlemine denir.
Kalıcılığı 6 ile 12 ay arasında olan bu yöntem, dudaklarınızın daha dolgun görünmesini sağlarken daha sağlıklı görünmesine de yardımcı olur.
Bazı insanların dudakları inceyken bazen de ilerleyen yaşlarda dudaklar hacim kaybettiği için incelir. Ayrıca diş sorunları da dudakların formunda incelmeye neden olabilir.
DUDAK DOLGUSU UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Tüm bu sebepler ya da sadece yeni bir görünüm için dudak dolgusu yaptırmak isteyen herkes, bu işlemi; alanında uzman doktorlar tarafından yaptırmalıdır. Aynı zamanda profesyonel ve tıbbi ortamda yapılmasına da dikkat etmelidir.
Ayrıca yüzün bütünlüğü ve yüz ifadesinin bozulmaması için fazla miktarda dolgu işleminden kaçınılmalıdır. Bununla birlikte üst ve alt dudak kalınlıklarının iyi ayarlanması gereklidir.
DUDAK DOLGUSU SONRASI YAPILMASI GEREKENLER
Dudak dolgusu işleminden sonra oluşan şişlik ya da morluklar, 2-3 gün içerisinde geçecektir. Ayrıca işlem sonrası en az 2 saat herhangi bir şey yenilip içilmezken dudaklarınıza ruj vs. sürmemeniz gerekir.
Dudak dolgusu işlemi yapılan gün ve bir haftalık süreçte yüz bölgesinde kanlanmayı arttıracak sportif aktiviteleri ve buhar uygulamalarından uzak durmanız gerekir.
KİMLERE UYGULANMAZ?
Dudak dolgusu; hamilelere, aktif uçuk sorunu olanlara, kullanılan malzemeye karşı aşırı duyarlılığı ya alerjisi olan kişilere uygulanmaz.
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