El bakımı nasıl yapılır? El bakımının püf noktaları nelerdir?

Günlük hayatta en çok kullanılan ellere bakım yapmak oldukça önemlidir. Oldukça ince bir deriye sahip olan eller, çevresel etmenlerden kolayca etkilenebilir. Peki el bakımı nasıl yapılır?

El bakımı yapmanın birden fazla adımı vardır. Bu adımların düzenli şekilde uygulamak el sağlığınızı iyileştirerek daha esnek ve yumuşak ellere sahip olmanızı sağlayabilir. İşte 5 adımda el bakımı...

1- Elleri uygun şekilde yıkamak

El yıkarken sert sabunlar ve antibakteriyel sabunlar kullanmak ciltteki lipitlerin yok olmasına sebep olabilir. Bu durum cildin kurumasına ve yıpranmasına yol açabilir. Bundan dolayı el yıkarken nemlendirici bir sabun kullanmak önemlidir. Ayrıca elleri sıcak su ile yıkamak da kuruluğa sebep olduğu için ılık su tercih etmelisiniz

2- Düzenli şekilde nemlendirmek

Ellerinizin kuruyup çatlamasını önlemek için nemlendirici kullanmalısınız. Cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçip sabah akşam uygulamalısınız.