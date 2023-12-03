El bakımı nasıl yapılır? El bakımının püf noktaları nelerdir?

Günlük hayatta en çok kullanılan ellere bakım yapmak oldukça önemlidir. Oldukça ince bir deriye sahip olan eller, çevresel etmenlerden kolayca etkilenebilir. Peki el bakımı nasıl yapılır?
El bakımı yapmanın birden fazla adımı vardır. Bu adımların düzenli şekilde uygulamak el sağlığınızı iyileştirerek daha esnek ve yumuşak ellere sahip olmanızı sağlayabilir. İşte 5 adımda el bakımı...
1- Elleri uygun şekilde yıkamak
El yıkarken sert sabunlar ve antibakteriyel sabunlar kullanmak ciltteki lipitlerin yok olmasına sebep olabilir. Bu durum cildin kurumasına ve yıpranmasına yol açabilir. Bundan dolayı el yıkarken nemlendirici bir sabun kullanmak önemlidir. Ayrıca elleri sıcak su ile yıkamak da kuruluğa sebep olduğu için ılık su tercih etmelisiniz
2- Düzenli şekilde nemlendirmek
Ellerinizin kuruyup çatlamasını önlemek için nemlendirici kullanmalısınız. Cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçip sabah akşam uygulamalısınız.
3- Düzenli tırnak bakımı yapmak
Tırnakların daha sağlıklı ve güçlü görünmesi için bakım önemlidir. Düzenli olarak maniküre gitmek, E vitamini kullanmak ve oje sürmeye ara vermek tırnak sağlığı için yapmanız gerekenler arasında yer alıyor.
4- Ellere haftada bir peeling yapmak
Ellerinize haftalık olarak peeling yapın. Bu, kuru ve pürüzlü cildi temizlemenizi, ellerinizi yumuşak ve sağlıklı tutmanızı sağlar.
5- Güneş kremi kullanmak
Elleriniz de cildiniz gibi güneş ışınlarına karşı savunmasızdır. Bu sebeple onları güneşten korumak için düzenli olarak güneş kremi kullanmak önemlidir.
GÜNLÜK EL BAKIMI NASIL YAPILIR?
Günlük el bakımı için ılık su ile ellerinizi iyice yıkamalı ve ardından cildiniz için uygun bir ürünle peeling yaparak ölü hücrelerden arınmasına yardımcı olabilirsiniz. Son olarak uygun bir nemlendirici kullanarak ellerinizin yumuşak olmasını sağlayabilirsiniz.
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