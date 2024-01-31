En şık topuz saç modelleri (Davetler için topuz modelleri)

Saçına bir türlü şekil veremeyenler çözümü saçını toplamakta buluyor. Peki sıradan modeller yerine farklı modeller denemeye ne dersiniz?
İşte en iyi topuz saç modelleri..
Yara Shahidi'nin örgü detaylarıyla hareketlendirdiği topuzu oldukça zarif bir görünüm vadediyor.
Sımsıkı bir topuz istiyorsanız, topuzunu yuvarlak haline getirmek yerine saçı kendi etrafında dolayabilirsiniz.
Dağınık topuz modelini bir başka seviyeye taşımak isteyenler birkaç tutam saçı, topuzdan ayırarak kendine haline bırakabilir.
Sydney Sweeney'nin bu zarif topuzu, sıradanlıktan uzaklaşmak isteyenler için harika bir seçim. Saç dokunusu koruyarak elde edeceğiniz bu model, dağınık görünse de oldukça ince bir işçililk gerektiriyor.
Özellikle günlük hayatta tercih edebileceğiniz bu topuzu modeli, kolay ve oldukça şık duruyor.
Uzun perçemleriyle dikkat çeken bu model, Y2K akımının sıkı takipçilerini oldukça mutlu edecek.
Güzellik ve moda trendlerinin öncüsü Hailey Bieber'ın dağınık topuzunu kolayca kendi saçınızda deneyebilirsiniz. Bu modelen en güzel yanı ise farklı saç boylarında bile kolaylıkla uygulanabilmesi.
Selena Gomez'in Parizyen güzelliğe gönderme yaptığı model, yüksek topuz sevenlerin hoşuna gidebilir.
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