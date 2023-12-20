Fransız moda devi Louis Vuitton, Avustralya Açık’ın Resmi Kupa Sandığı ortağı oldu

Lüks moda markası Louis Vuitton, 14 Ocak'ta Melbourne'de başlayacak olan Avustralya Açık için iki Resmi Kupa Sandığı tasarladı. Erkekler için "Norman Brookes Challenge Cup" kadınlar için ise "Daphne Akhurst Memorial Cup" tasarımları sunuldu.
Avustralya Açık kupaları için özel olarak üretilen sandıklar, ilk kez 27 ve 28 Ocak'ta yapılacak ödül törenlerinde sergilenecek.
El işçiliğiyle üretilen sandıkların çerçevesi, markanın monogram kanvasıyla kaplanıyor.
Sandığın iç kısmında Australian Open’ın logosu AO harflerine yer verildi.
Louis Vuitton, daha önce FIFA Dünya Kupası, Rugby Dünya Kupası, NBA Şampiyonluk Kupası, Formula 1 Grand Prix de Monaco, League of Legends ve America's Cup dahil olmak üzere birçok kupa için sandık tasarladı.
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