Fransız moda devi Louis Vuitton, Avustralya Açık’ın Resmi Kupa Sandığı ortağı oldu

Sandığın iç kısmında Australian Open’ın logosu AO harflerine yer verildi.

Louis Vuitton, daha önce FIFA Dünya Kupası, Rugby Dünya Kupası, NBA Şampiyonluk Kupası, Formula 1 Grand Prix de Monaco, League of Legends ve America's Cup dahil olmak üzere birçok kupa için sandık tasarladı.