Fransız moda devine ırkçılık suçlaması

Öte yandan, Çin Komünist Partisi’nin gazetesi Global Times, markayı resmi bir özür yayınlamaya çağırdı. Gazete yaptığı açıklamada “Dior, Asya pazarına gerçekten saygı duyuyorsa, tanıtım krizlerini bilmiyormuş gibi davranarak atlatmaya çalışmak yerine temel saygı ve alçakgönüllülüğe sahip olmalı. Böyle bir tutum, eninde sonunda itibarına onarılamaz bir zarar verecektir" ifadelerine yer verdi.

ÖZÜR İSTİYOR



Konuyla ilgili özür talebinde bulunan gazete, “Dior’un bu hatayla yüzleşip Asya toplumundan içten bir özür dilemesini ve gelecekte benzer hataları nasıl önleyeceğini net bir şekilde açıklamasını umuyoruz” dedi.



Sosyal medya kullanıcıları da markanın bu tarz bir tanıtımla “ırk ayrımcılığı” yaptığını öne sürdü.