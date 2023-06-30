Göz kremi kullanırken yapılan 5 hata

Mimikler nedeniyle kırışıklara eğilimli olan göz çevresine özel bir bakım uygulamak gerekiyor. Doğru ürün ve bakım rutiniyle sağıklı bir göz çevresine sahip olabilirsiniz. İşte göz çevresine bakım yaparken kaçınmanız gerekenler...
Göz çevresi bakımına geç başlamak
Sanılanın aksine göz çevresine bakım yapmak için ileri yaşları beklemenize gerek yok. 20'li yaşlarda kırışıklık karşıtı kremler yerine yalnızca nemlendirme sağlayan kremlere yönelin. 25'li yaşlardan sonra kırışık karşıtı kremlere geçebilirsiniz.
Yanlış ürün seçimi
Göz çevresine, tüm yüzünüze uyguladığınız krem ve serumları kullanamazsınız. Yalnızca hassas göz çevresi için üretilen ürünleri tercih edin.
Yanlış bölgeye uygulamak
Göz çevresi hassas bir bölge olduğu için uygulama esnasında dikkatli olmak gerekiyor. Kirpiklerden uzak durun ve parmak uçlarınızda yavaşça dokunun.
Yağlı kremler kullanmak
Göz çevresinde yoğun kremler kullanmamak gerekiyor. Bu tür kremler, göz çevresindeki elastik yapıya zarar verir.
Tüm göz kremlerini aynı sanmak
Göz kremler, yaşa, içeriğe ve soruna göre farklılık gösterir. İhtiyacınıza yönelik kremleri terich edin.
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life Moda&Güzellik
- N-Life
- Güzellik