Göz kremi kullanırken yapılan 5 hata

Mimikler nedeniyle kırışıklara eğilimli olan göz çevresine özel bir bakım uygulamak gerekiyor. Doğru ürün ve bakım rutiniyle sağıklı bir göz çevresine sahip olabilirsiniz. İşte göz çevresine bakım yaparken kaçınmanız gerekenler...



Göz çevresi bakımına geç başlamak

Sanılanın aksine göz çevresine bakım yapmak için ileri yaşları beklemenize gerek yok. 20'li yaşlarda kırışıklık karşıtı kremler yerine yalnızca nemlendirme sağlayan kremlere yönelin. 25'li yaşlardan sonra kırışık karşıtı kremlere geçebilirsiniz.



Yanlış ürün seçimi

Göz çevresine, tüm yüzünüze uyguladığınız krem ve serumları kullanamazsınız. Yalnızca hassas göz çevresi için üretilen ürünleri tercih edin.

