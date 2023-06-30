Göz kremi kullanırken yapılan 5 hata

İnsan vücudunundaki en ince deri, göz çevresindedir. Dış etkenlerden kolayca etkilenen bu hassas bölge, doğru bakım yapılmadığında kolaylıkla kırışabilir. İşte göz çevresi bakımında dikkat etmeniz gerekenler...

Göz kremi kullanırken yapılan 5 hata

Mimikler nedeniyle kırışıklara eğilimli olan göz çevresine özel bir bakım uygulamak gerekiyor. Doğru ürün ve bakım rutiniyle sağıklı bir göz çevresine sahip olabilirsiniz. İşte göz çevresine bakım yaparken kaçınmanız gerekenler...

Göz çevresi bakımına geç başlamak

Sanılanın aksine göz çevresine bakım yapmak için ileri yaşları beklemenize gerek yok. 20'li yaşlarda kırışıklık karşıtı kremler yerine yalnızca nemlendirme sağlayan kremlere yönelin. 25'li yaşlardan sonra kırışık karşıtı kremlere geçebilirsiniz.

Yanlış ürün seçimi

Göz çevresine, tüm yüzünüze uyguladığınız krem ve serumları kullanamazsınız. Yalnızca hassas göz çevresi için üretilen ürünleri tercih edin.

Göz kremi kullanırken yapılan 5 hata - 1

Yanlış bölgeye uygulamak

Göz çevresi hassas bir bölge olduğu için uygulama esnasında dikkatli olmak gerekiyor. Kirpiklerden uzak durun ve parmak uçlarınızda yavaşça dokunun.

Yağlı kremler kullanmak

Göz çevresinde yoğun kremler kullanmamak gerekiyor. Bu tür kremler, göz çevresindeki elastik yapıya zarar verir.

Tüm göz kremlerini aynı sanmak

Göz kremler, yaşa, içeriğe ve soruna göre farklılık gösterir. İhtiyacınıza yönelik kremleri terich edin.

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