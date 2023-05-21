Grammy ödüllü şarkıcı Dua Lipa tasarımcı oldu

"Don't Start Now", "Physical" ve "Levitating" gibi şarkılarla tanınan İngiliz şarkıcı Dua Lipa, moda dünyasına adım atıyor. Günlük hayatında ve kırmızı halıda sık sık tercih ettiği Versace markasıyla güçlerini birleştiren şarkıcı, "La Vacanza" koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

İtalyanın moda devinin kreatif direktörü Donatella Versace ile ortak bir koleksiyon hazırlayan şarkıcı, tasarımcı ile birlikte poz verdi.