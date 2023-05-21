Grammy ödüllü şarkıcı Dua Lipa tasarımcı oldu

"Don't Start Now", "Physical" ve "Levitating" gibi şarkılarla tanınan İngiliz şarkıcı Dua Lipa, moda dünyasına adım atıyor. Günlük hayatında ve kırmızı halıda sık sık tercih ettiği Versace markasıyla güçlerini birleştiren şarkıcı, "La Vacanza" koleksiyonu için kamera karşısına geçti.
İtalyanın moda devinin kreatif direktörü Donatella Versace ile ortak bir koleksiyon hazırlayan şarkıcı, tasarımcı ile birlikte poz verdi.
Lipa, merakla beklenen koleksiyonu 23 Mayıs'ta Cannes'da tanıtacağını açıkladı.
Şarkıcı geçtiğimiz yıl markanın Milano defilesinde yürümüştü.
SEVGİLİSİYLE KIRMIZI HALIDA
Öte yandan, ünlü şarkıcı yeni sevgilisi Romain Gavras ile ilk kez kırmızı halıya çıktı. 27 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Lipa ile 41 yaşındaki Fransız yönetmen Davras, 2023 Cannes Film Festivali kapsamında "Omar La Fraise" filminin prömiyerine katıldı.