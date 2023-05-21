Grammy ödüllü şarkıcı Dua Lipa tasarımcı oldu

Arnavut kökenli İngiliz pop yıldızı Dua Lipa, kırmızı halıdaki stilinin yanı sıra tasarımcı kimliğiyle de adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Grammy ödüllü şarkıcı Dua Lipa tasarımcı oldu

"Don't Start Now", "Physical" ve "Levitating" gibi şarkılarla tanınan İngiliz şarkıcı , dünyasına adım atıyor. Günlük hayatında ve kırmızı halıda sık sık tercih ettiği markasıyla güçlerini birleştiren şarkıcı, "La Vacanza" koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

İtalyanın moda devinin kreatif direktörü Donatella Versace ile ortak bir koleksiyon hazırlayan şarkıcı, tasarımcı ile birlikte poz verdi.

Lipa, merakla beklenen koleksiyonu 23 Mayıs'ta Cannes'da tanıtacağını açıkladı.

Şarkıcı geçtiğimiz yıl markanın Milano defilesinde yürümüştü.

Grammy ödüllü şarkıcı Dua Lipa tasarımcı oldu - 1

SEVGİLİSİYLE KIRMIZI HALIDA

Öte yandan, ünlü şarkıcı yeni sevgilisi Romain Gavras ile ilk kez kırmızı halıya çıktı. 27 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Lipa ile 41 yaşındaki Fransız yönetmen Davras, 2023 Cannes Film Festivali kapsamında "Omar La Fraise" filminin prömiyerine katıldı.

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