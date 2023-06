“İtalyan kadını” bir dünya markası mı?

Ancak Milanolu kadınlar bir yandan gradroplarinda klasik ve sade parçaları bulundururken diğer yandan dünyada hiç bir kadının cesaret edemeyeceği kombinler ile bir semt pazarı alışverişine veya uluslararası bir konferansa katılabiliyorlar. Özgüvenleri şaşkın bakışlar altında asla zedelenmiyor. Buna klasik bir örnek ev terliğiyle sokağa çıkıp sonrasında bu alışkanlığın tüm ülkeye yayılmasına önemli bir katkıda bulunmaları. Artık ikonik hale gelen friulane terlikleri Milano'da bahar aylarından itibaren 12 yaşından 90 yaşına kendi deyişleriyle "tüm kızların" ayağında.



O zamanlar çok yoksul olan kuzeydeki Friuli bölgesinde kadınların ev bütçesine katkı sağlamak için 1800'lerde artık kumaş parçaları kullanarak el emeği ile ürettikleri ve geleneksel olarak gelinlik altına da giyilen friulane isimli kadife ev terliklerini italyanlar zamanla evde giymek için satın almaya başladılar. Derken bir kaç yıl öncesinde tek tük sokakta sokakta giyinilmeye başlandı ve bugün artık rengarenk terlikler Milanolu kadınların baştacı haline geldi. Kate Moss'un da tercihi olan friulane'ler artık erkekler tarafından da giyiliyor.



KIYAFETİME ALDANMA BEYNİME BAK



Fuşya renkli payetli bir bluz giyip çok uluslu bir şirketin yönetim kurulu'nda söz alan Milanolu daha doğrusu Milanolu mantalitesini benimseyen kadınlar iddialı veya egzantrik giyinenlerin beyni olmadığına dair ön yargılardan korkmayan, erkekler ile onların alanlarında gereksiz mücadeleye girmeyen, ciddi görünmek amacıyla giyim kuşam gustosuna sınır getirmeyen ve gücünü de bu tavrından alan kadınlar.



Eğer söyleyecek bir şeyleri varsa kıyafet kalıplarına asla sıkışmıyorlar. Bu kadar iddiali giyinmelerinin bir nedeni de belki de provokatif bir eylem: Bir nevi, benim üstüme başıma değil beynime bak çağrısı.



İtalya'da dünya liderlerini veya önemli bürokrat veya işadamlarını ağırlayan uluslararası bir toplantıda ipek bir kimono elbise veya pijama gibi görünen bir kombinin altına giyilmiş fıstık yeşili renkli vernik ayakkabılar veya kafkas usulü rengarenk sırmalı bir kaftan ile sunum yapan iş insanları, dernek temsilcileri, üst düzey bürokrat kadınlar görmek hiç de zor değil.



En yakın rakipleri Parisli kadınlardan farkları da yine daha cesur ve daha müdanasız olmaları. Parisli kadınlar bazılarına göre çabasız şiklık kavramıyla aslında burjuva bir tutum sergilerken, Milanolular daha cesur ve daha yenilikçi oldukları için kentte, bu arayışları ile sürekli yeni ve ilginç markalar çıkması için yatırımcıları motive edebiliyorlar. Sokakta görüldüğü zaman hayranlık uyandıran bir çok kombin aslında Milanolu kadının pratik çözümler arayışının bir uzantısı.



Stil ve şık giyinmenin önemi üzerine ilk bakışta belki sufli ve suni gelebilecek bu bakış açısı Milano'nun New York ve Paris ile birlikte dünyanın en önemli moda ve lüks merkezlerinden biri olmasında etken bir itici güç oluşturdu ve oluşturuyor.

Moda sektörünün italyan ekonomisindeki yeri yadsınamaz derecede önemli. 2022 yılı cirosu yaklaşık 100 milyar euro olan sektör ekonominin lokomotif sektörlerinden bir tanesi ve Milano kenti de sözkonusu devasa cironun yaklaşık beşte birini temsil ediyor.



KADIN DAYANIŞMASINDA ÖNCÜ



Milanolu bir kadına modayı takip ediyor musun diye soranlar cümleleri bitmeden yukarı doğru devrilen gözler ve bıkkın bir iç çekişle karşılık alırlarsa ucuz kurtulmuş oluyorlar. Konu tartışmaya kapalı. Kendilerine göre Milanolu kadınlar modayı takip etmiyor, modayı ya yaratıyor ya kendinlerine göre yorumluyor. Takip edenler ise diğerleri, yani dünyanın geri kalanı.



İnanmayanlar Duomo meydanı'nda, modanın kalbi olan Monte Napoleone caddesi civarında, bohem semt Brera’da veya Leonardo da Vinci’nin son yemek isimli eserinin bulunduğu Sant’Ambrogio semtinde yer alan herhangi bir kafeye oturup gelen geçeni izleyebilir. Tramvaya, metroya binebilir. Kısa sürede birbirine hiç benzemeyen, tepeden tırnağa hepsi özgün, bir dizi stil sahibi kadına rastlamaları için sadece birkaç dakikaya ihtiyaç var.



Stil konusu bir yana kadın dayanışmasında somut olarak İtalya'nın en başarılı kenti olan Milano'da ilginç fikirleri ve kabiliyeti olan kadınların nereden gelirlerse gelsin iş hayatında etkin sosyal ağlara katılması ve destek görmesi zor değil. Yeter ki yeteneği ve söyleyecek sözü olsun.



Bunun tersi olan yani donanımsız olduğu halde sosyal hayatta yükselmeye ve itibar edinmeye çalışan kadınlara ise Milano'da kapılar acımasız bir şekilde kapanıyor. Varlıklı veya cazip bir işe sahip olmak da yetmiyor. Özenti olanları bir kilometreden tanıyan Milanolu kadınlar onlara asla yüz vermezken, genelde kim olursa olsun cahil ve boş insanlar ile vakit geçirmekten imtina ediyor. Sürekli kendisini geliştirmek ve topluma yararlı projlerde yer almak için çaba gösteren, hırslı ve azimli, pratik zekalı bu kadınlar az zamana çok şeyi sığdırma konusunda çok başarılı ve kimle olursa olsun boşa zaman geçirmeye tahammül edemiyor.



Peki özenti kadın nasıl anlaşılıyor? Michela'ya göre çok kolay:



Saçların fazla "Sue Ellen", makyajın fazla "Kardashian", kıyafetin aşırı derecede pahalı, ses tonunun aşırı derecede yüksek olması yeterli.



PARANIN KIYMETİNİ BİLİYOR



Michela’ya göre ülkenin gelir dağılımda en öne gelen kentlerinden olmasına ve alım gücünün yüksek olmasına rağmen Milanolu kadın banka hesabı ne kadar kabarık olursa olsun lüzumsuz yere para asla harcamıyor. Harcadığı zaman da değerinin karşılığında olmasına özen gösteriyor. Varlıklı olsa da ucuzluktan veya pazardan, ikinci el alışveriş yapmaktan gocunmuyor. Hesabını kitabını bilmeyi küçük yaşta aileden öğreniyor ve çocuklarına aktarıyor zira bu tutum çalışkanlıkları ve düşük profil benimsemeleri ile ünlü Lombardia bölgesi halkının en belirgin özelliklerinden bir tanesini oluşturuyor. Milano da bu bölgenin başkenti hatta İtalya'nın ahlaki açıdan başkenti sayıldığı için görgüsüzlük asla affedilmiyor.



Harcamalarda tek tük istisnalarda yok değil. Bunların arasında köpeklere fısdıldayan adam da diye nitelendirilebilecek Milanolu bir veteriner var. Her daim bronz tenli ve her daim kibar veterinerin ilk veya ikinci eşinden boşanırken ödediği yüklü tazminat,nafaka veya çocuklarının okulu için ödediği astronomik taksitlerden şikayetlerini -bir kez daha - dinlerken bir de bakmışsınız ki köpeğinizin aşı ve tüy parlatıcı losyonunun faturası evin aylık mutfak masrafını geçmiş. Ancak kentin en şık bölgesinde yer alan muayehane artık kendisini aşmış durumda. Tecrübeli veteriner bir statü sembolü olması yanısira aynı zamanda işinin ehli saygıdeğer bir profesyonel. Yine de kendisine gidilme nedenlerinin başında yazara göre "ben de " demek geliyor ayrıca bekleme odasındayken bir rock yıldızına, seria A’da oynayan bir futbolcuya veya ülkenin en önemli soyismini taşıyan bir aile mensubu ile tanışıp kaynaşmak imkanı çok ama çok yüksek.



MİLANOLU KADINLARIN OLMAZSA OLMAZLARI



Peki Milanolu kadınların olmazsa olmazları neler? Michela'ya sorduk ama öncesinde hiç Türk bir kadın tanıyıp tanımadığını ve stili hakkında ne düşündüğünü ögrenmek istedik.

Yazar tanıdığı türk arkadaşlarının son derece zarif ve detaylara önem veren bir stile sahip olduklarını özellikle saçlarına ile cilt bakımına çok özen gösterdiklerini söyledi.Röportajı telefonla yapmanın ferahlığı içinde asıl soruya geçtik.



Sınıfı geçmek için gerçek Bir Milanolu kadının elinin altında mutlaka olması gerekenler neler?



- Çok iyi bir marka blazer ceket: Michela'ya göre bu tip bir ceket artık bir passepartout, her ortamda kullanılabilecek bir parça. Yalnız uyarıyor: "Asla giyilmeyecek ancak şöyle bir omuzlara atılacak". Neden ? "Evden çıkyordum, acelem vardı, eşimin ceketini alıp şöyle bir omuzlarıma attım" imajı verilecek. Yine neden? Tarz olsun diye.



- Çok iyi bir marka kemer: Gerekirse blazer ceketin üzerine takılacak. Çünkü "Bakın anında özgün tarz yarattım" demeye getirilecek.



- Mükemmel bir çift jeans: Michela "aman dikkat" diyor. İlle de pahalı olması gerekmiyor ama mükemmel olacak. Vücuda çok iyi oturacak. Hem topuklu ayakkabı ile hem de lastik ayakkabı ile mükemmel bir görünüm verecek. Mükemmel kelimesini her seferinde gülerek dört kez tekrarlıyor.



- Çanta: çanta ile kast edilen bir adet It bag. Markası önemli değil ama yazara göre ikonik bir İt bag kadınların imajını hızla hemen yukarı taşıyan bir obje. Burada paraya kıyılacak Michela'ya göre çünkü yatırımın getirisi çok yüksek.



- Saç ve makyaj: Burada Milanolu kadının stili değil de sabit fikri devreye giriyor. Saçlar asla ve asla kuaförden çıkmış gibi görünmeyecek. Ağır makyaj yine asla yok,yüze hafif renk veren, belli belirsiz, abartısız ve doğal bir stil olacak.



- Su matarası: Bu obje ile bir taşla üç kuş vuran Milanolu kadın hem çevreye duyarlı olduğunu, hem sağlıklı yaşamı benimsediğini hem de içine su yerine bitki çayı koyarak ne kadar öncü ve her daim bir alternatif arayışında olduğunu gösterme fırsatı buluyor.



- Kaşmir kazak: Yaz kış hiç fark etmez, serin yaz akşamlarında veya soğuk kış günlerinde her daim çantada olması gereken kaşmir kazaklar için tek bir şart var: Deve tüyü renginde olması. Her fırsatta şöyle bir omza atılacak veya boyunda bağlanacak.



MİLANOLU KADINDAN İTALYAN KADINA



İtalyanların yüzyıllardır genlerine işleyen yaratıcılık modern dünyada da kendisini günlük yaşamda gösteriyor. Bugün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki evlerin hemen hepsinde İtalyanlar tarafından icat edilmiş en azından bir kaç eşya veya alet bulunması kuvvetle muhtemel.



Roma İmparatorluğu zamanında icat edilen metal çividen telefona (20 yaş altı için not: hayır cep telefonu değil), pilden, radyoya,termometreden uçlu kurşun kaleme hatta çözülebilir hazır kahveye kadar zengin fakir herkesin evinde nesillerdir en az bir kaç tane italyan icadı mutlaka var. Bunlara bir de ikonik design objeleri eklendiğinde İtalyanların dünyada bu alanda bir numara olduklarını söylemek abartılı olmaz.



The Italian Lady isimli kitabin yazarı Alessandra Repini’ye gore italyan kadını da artık bir dünya markası olarak nitelendirilmeli. Kitap aslında İtalyan usulu yaşam tarzını tüm hatlarıyla anlatmayı hedeflerken merkezine de İtalyan kadınını koyuyor.



Alessandra kendisinin ne fakir ne de zengin olduğunu bu yüzden de kendi tecrübesinden başlayarak gerçek ve çağdaş İtalyan kadınını dünyaya anlatma çabası içinde olduğunu söylüyor. Çocuk sahibi olana kadar uluslararası şirketlerde yönetici olarak çalışan yazar daha sonra gerçek iş diye nitelediği annelik ve ev hanımlığında karar kıldığını belirtiyor.