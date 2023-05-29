Jennifer Lawrence Cannes'dan döndü: Marka elçisi rolünde

"X-Men" serisi, "Açlık Oyunları", "Umut Işığım" ve "Joy" gibi yapımlarla Hollywood’un aranan isimlerinden biri haline gelen Jennifer Lawrence, Fransız lüks moda markası Christian Dior'un kampanyasında yer aldı.
Son dönemde Cannes Film Festivali'ndeki görünümüyle adından söz ettiren oyuncu, markanın uzun zamandır elçisi rolünde ve kampanyalarında yer alıyor.
Oscar ödüllü oyuncu markanın Lady 95.22 model çantasının kampanyasında yer aldı.
Brigitte Lacombe'nin çektiği siyah beyaz kampanyada, Lawrence kot pantolonu ve çizgili kazağıyla yer aldı.
Doğal makyajı ve sade saç modeliyle çekimde yer alan oyuncu, kırmızı halı ve etkinliklerde de sık sık Dior tercih ediyor.