Jennifer Lawrence Cannes'dan döndü: Marka elçisi rolünde

76'ncı Cannes Film Festivali'nde enteresan ayakkabı seçimiyle adından söz ettiren Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence, marka elçisi olduğu Fransız moda devi için kamera karşısına geçti.

Jennifer Lawrence Cannes'dan döndü: Marka elçisi rolünde

"X-Men" serisi, "Açlık Oyunları", "Umut Işığım" ve "Joy" gibi yapımlarla Hollywood’un aranan isimlerinden biri haline gelen , Fransız lüks moda markası Christian Dior'un kampanyasında yer aldı.

Son dönemde Cannes Film Festivali'ndeki görünümüyle adından söz ettiren oyuncu, markanın uzun zamandır elçisi rolünde ve kampanyalarında yer alıyor.

Jennifer Lawrence Cannes'dan döndü: Marka elçisi rolünde - 1

Oscar ödüllü oyuncu markanın Lady 95.22 model çantasının kampanyasında yer aldı.

Jennifer Lawrence Cannes'dan döndü: Marka elçisi rolünde - 2

Brigitte Lacombe'nin çektiği siyah beyaz kampanyada, Lawrence kot pantolonu ve çizgili kazağıyla yer aldı.

Jennifer Lawrence Cannes'dan döndü: Marka elçisi rolünde - 3

Doğal makyajı ve sade saç modeliyle çekimde yer alan oyuncu, kırmızı halı ve etkinliklerde de sık sık Dior tercih ediyor.

Jennifer Lawrence Cannes'dan döndü: Marka elçisi rolünde - 4

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