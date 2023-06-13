Jennifer Lawrence'ın transparan şıklığı

Oyuncu, dumanlı bir göz makyajı ve parlak bir ruj tercih ederken elbisesini ön plana çıkarmak için sade bir at kuyruğu modeli kullandı.

YENİ BİR AÇLIK OYUNLARI FİLMİNE YEŞİL IŞIK YAKTI



Öte yandan, 32 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Variety'ye verdiği röportajda eğer kendisine teklif gelirse mutlaka kabul edeceğini söyledi. Oyuncu, "Eğer Katniss hayatıma bir şekilde geri gelirse yüzde 100 varım" dedi.



Serinin dört filminde başrolde yer alan oyuncu, Katniss rolünü ilk kez 2012 yılında canlandırmıştı.