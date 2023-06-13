Jennifer Lawrence'ın transparan şıklığı

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, "No Hard Feelings" adlı filminin Londra prömiyerinde son dönemlerin en iyi kırmızı halı görünümlerinden birine imza attı.

Jennifer Lawrence'ın transparan şıklığı

"Açlık Oyunları", "Umut Işığım" ve "Joy" gibi yapımlarla Hollywood’un aranan isimlerinden biri haline gelen , şu sıralar "No Hard Feelings" adlı filmiyle gündemde.

Jennifer Lawrence'ın transparan şıklığı - 1

Yeni filminin Londra prömiyerine katılan Lawrence, marka elçisi olduğu Dior'un imzasını taşıyan bir tasarım tercih etti. 2023 Sonbahar-Kış koleksiyonundan bir görünüm giyen Lawrence, transparan detayların öne çıktığı stiliyle çok beğenildi.

Jennifer Lawrence'ın transparan şıklığı - 2

Transparan tülün altına büstiyer ve uzun bir etek giyen yıldız, seviyeli bir şıklık sundu. Elbisesini dirseğe kadar uzanan opera eldivenleriyle tamanlayan oyuncu, parlak kemeriyle de vücut hatlarını vurguladı.

Jennifer Lawrence'ın transparan şıklığı - 3

Oyuncu, dumanlı bir göz makyajı ve parlak bir ruj tercih ederken elbisesini ön plana çıkarmak için sade bir at kuyruğu modeli kullandı.

YENİ BİR AÇLIK OYUNLARI FİLMİNE YEŞİL IŞIK YAKTI

Öte yandan, 32 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Variety'ye verdiği röportajda eğer kendisine teklif gelirse mutlaka kabul edeceğini söyledi. Oyuncu, "Eğer Katniss hayatıma bir şekilde geri gelirse yüzde 100 varım" dedi.

Serinin dört filminde başrolde yer alan oyuncu, Katniss rolünü ilk kez 2012 yılında canlandırmıştı.

MODA&GÜZELLİK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...