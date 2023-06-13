Jennifer Lawrence'ın transparan şıklığı

"Açlık Oyunları", "Umut Işığım" ve "Joy" gibi yapımlarla Hollywood’un aranan isimlerinden biri haline gelen Jennifer Lawrence, şu sıralar "No Hard Feelings" adlı filmiyle gündemde.
Yeni filminin Londra prömiyerine katılan Lawrence, marka elçisi olduğu Dior'un imzasını taşıyan bir tasarım tercih etti. 2023 Sonbahar-Kış koleksiyonundan bir görünüm giyen Lawrence, transparan detayların öne çıktığı stiliyle çok beğenildi.
Transparan tülün altına büstiyer ve uzun bir etek giyen yıldız, seviyeli bir şıklık sundu. Elbisesini dirseğe kadar uzanan opera eldivenleriyle tamanlayan oyuncu, parlak kemeriyle de vücut hatlarını vurguladı.
Oyuncu, dumanlı bir göz makyajı ve parlak bir ruj tercih ederken elbisesini ön plana çıkarmak için sade bir at kuyruğu modeli kullandı.
YENİ BİR AÇLIK OYUNLARI FİLMİNE YEŞİL IŞIK YAKTI
Öte yandan, 32 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Variety'ye verdiği röportajda eğer kendisine teklif gelirse mutlaka kabul edeceğini söyledi. Oyuncu, "Eğer Katniss hayatıma bir şekilde geri gelirse yüzde 100 varım" dedi.
Serinin dört filminde başrolde yer alan oyuncu, Katniss rolünü ilk kez 2012 yılında canlandırmıştı.
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