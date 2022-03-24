Jennifer Lopez Dolce & Gabbana gözlük kampanyasında

Haberler 24.03.2022 - 08:01
Ünlü İtalyan moda evi Dolce & Gabbana, 2022 İlkbahar-Yaz gözlük kampanyası için ünlü yıldız Jennifer Lopez ile anlaştı. Yeni sezon gözlük koleksiyonu için objektif karşısına geçen şarkıcı ve oyuncu Lopez’e model David Gandy de eşlik etti.
52 yaşındaki Amerikalı sanatçının reklam fotoğraflarını dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile ortağı Marcus Piggott çekti.
Yakın plan fotoğrafları için Lopez, spor model güneş gözlükleri ve farklı çerçevelerle poz verdi.
Lopez, çekimde Dolce & Gabbana’nın ‘DG’ şeklinde logosunu taşıyan kolye, küpe ve kemer de kullandı.
Çekimde Lopez’in makyajını, ünlü makyaj sanatçısı Stephane Marais, saçlarını da Syd Hayes yaptı.
En son Marry Me filmiyle seyirci karşısına çıkan Lopez, geçen yıl ağustos ayında Venedik’te yapılan Dolce & Gabbana Alta Moda şovuna katılmıştı.