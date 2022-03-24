Jennifer Lopez Dolce & Gabbana gözlük kampanyasında

Ünlü İtalyan moda evi Dolce & Gabbana, 2022 İlkbahar-Yaz gözlük kampanyası için ünlü yıldız Jennifer Lopez ile anlaştı. Yeni sezon gözlük koleksiyonu için objektif karşısına geçen şarkıcı ve oyuncu Lopez’e model David Gandy de eşlik etti.

52 yaşındaki Amerikalı sanatçının reklam fotoğraflarını dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile ortağı Marcus Piggott çekti.