Julia Roberts'ın lüks mücevher dünyası

Lüks mücevher markası Chopard'ın küresel marka elçisi Julia Roberts, yeni bir reklam kampanyasında imza niteliğindeki gülümsemesiyle beğeni topladı. Ünlü oyuncu markanın özünü aktaran bir dizi görsel için poz verdi.
Fotoğrafçı Alasdair McLellan'ın makinesi siyah beyaz portrelerinde ünlü yıldız, halka ve kalp şeklinde küpeler, lüks saatler ve sarı pırlanta kolyeyi tanıttı.
Julia Roberts sadece gösterişli reklamlardaki güzel bir yüz değil, aynı zamanda Chopard'ın saat ve mücevher koleksiyonlarının da ilham kaynağı. Oyuncu, yakın zamanda Cenevre'deki Watches and Wonders 2023'te Chopard standını süsledi ve burada Lucent Steel serisinin lansmanını duyurdu.
Reklam panolarını ve dergi kapaklarını süsleyen Julia Roberts ve Chopard ikilisi lüks aksesuar dünyasında mükemmel bir birleşme olarak kabul görüyor. Ünlü yıldız, zarafeti ve zamansız güzelliği temsil eden bir marka için neden mükemmel bir yüz olduğunu hatırlatıyor.
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