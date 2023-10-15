Julia Roberts'ın lüks mücevher dünyası

Reklam panolarını ve dergi kapaklarını süsleyen Julia Roberts ve Chopard ikilisi lüks aksesuar dünyasında mükemmel bir birleşme olarak kabul görüyor. Ünlü yıldız, zarafeti ve zamansız güzelliği temsil eden bir marka için neden mükemmel bir yüz olduğunu hatırlatıyor.