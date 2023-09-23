Kobe Bryant'ın kızı Natalia ilk defilesine çıktı

NBA'de 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza atan Kobe Bryant, 2020 yılında bir helikopter kazasında kızı Gianna ile hayatını kaybetti. Bryant'ın büyük kızı Natalia Bryant şu sıralar modellik kariyeriyle gündemde.
Efsane oyuncunun 20 yaşındaki kızı Milano Moda Haftası'nda ilk kez podyumda yürüdü. İtalyan lüks moda markası Versace'nin 2024 İlkbahar-Yaz defilesinde yürüyen Bryant, modelliğe resmen adım atmış oldu.
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