Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner, Dolce&Gabbana markası için poz verdi. Jenner, markanın 2023 İlkbahar/Yaz gözlük kampanyasında yer aldı.



27 yaşındaki yıldız, Mert ve Marcus ikilisinin çektiği karelerde yer aldı.

Los Angeles'ta gece vakti bir havuzda çekilen kareler, yazın ruhunu yakalarken Jenner, yazın trend gözlük modellerini sergiledi.